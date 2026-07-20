'Когда появляется икс, многие дети теряются': что такое математическая тревога и как ее преодолеть

Примерно половина украинских школьников может испытывать во время учебы особое состояние, которое называют математической тревогой. При этом большинство из них даже не понимает, что проблема заключается не в отсутствии способностей к математике, а в неумении преодолеть стресс, вызываемый этой тревогой.

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Об этом явлении и правильном подходе к борьбе с ним рассказала доктор физико-математических наук, куратор математического направления в Малой академии наук Екатерина Терлецкая. Она объяснила, что такое математическая тревога, в интервью для портала Новой украинской школы.

По словам Терлецкой, речь идет о состоянии, когда ребенок не может решить задачу не из-за недостатка знаний, а из-за неуверенности и стресса. Наиболее заметно это проявляется у доски: ребенок не может сосредоточиться, из-за нервного напряжения теряет веру в свои способности и знания, не справляется с заданием и приходит к выводу, что математика – "не для него". Педагог наблюдала это даже на примере своих собственных детей.

"Если учитель не сможет вовремя это заметить и помочь ребенку выйти из этого состояния, мы получим замкнутый круг – когда в следующий раз ребенок увидит этот же пример, он снова не сможет его решить", — объяснила, как это работает, Терлецкая.

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По ее словам, чаще всего перелом в восприятии ребенком математики происходит при переходе из начальной школы в среднюю. Задачи усложняются, темы сменяют друг друга очень быстро, времени на повторение и закрепление материала почти не остается. "Когда появляется икс, перенос различных членов за знак равенства, определенные манипуляции с уравнениями и неравенствами, очень многие дети теряются", – говорит педагог.

Решением проблемы она называет развитие математической резильентности – способности не избегать трудностей и даже не просто стойко их принимать, а конструктивно с ними работать. "То есть способность сопротивляться, осознание того, что я не понимаю что-то математическое не из-за отсутствия способностей, а просто потому, что сейчас я нахожусь в стрессе и мне нужно успокоиться. А уже потом задать по поводу задачи или проблемы еще вопросы, найти ответы и не навешивать на себя ярлык, что я математику не понимаю, не могу и это не мое", – описала правильную реакцию на математическую тревогу ученая. По ее словам, ребёнок должен научиться осознавать, что не понимает материал не потому, что у него нет способностей, а из-за стресса, который у него возникает.

В качестве примера Терлецкая привела подход западных школ, где программа построена на циклическом повторении: если ребенок не усвоил тему с первого раза, он вернется к ней снова – и затем еще раз, каждый раз с новой точки зрения. "В итоге среднестатистический ученик понимает эти базовые вещи и умеет с ними работать", – пояснила она. При этом ученая отметила, что в украинских школах объем материала, который преподают детям, больше, но времени на закрепление при этом меньше. Результат парадоксален: ученики, прошедшие более обширную программу, иногда не могут решить базовое уравнение.

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