'Ваши уравнения не пригодятся в жизни': харьковская учительница обратилась к родителям из-за скандала вокруг математики на НМТ

Учительница начальных классов и блогер из Харькова Ольга Федотова предупредила, что отмена обязательного теста по математике в рамках НМТ негативно скажется на качестве образования уже на уровне начальной школы. В своем обращении к родителям педагог объяснила, почему считает эту инициативу опасной.

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Пост со своими аргументами Федотова опубликовала в Facebook. Она отметила, что не считает себя заинтересованной в теме НМТ, поскольку работает с учениками младших классов, а ее собственные дети уже получили высшее образование, однако все же почувствовала необходимость высказаться на эту резонансную тему.

"Нередко слышу от родителей: "Я не понимаю математику, ребенок весь в меня", "Мой ребенок не любит решать задачи", "Кому он нужен этот устный счет", "Эти ваши уравнения нигде в жизни не пригодятся", – написала педагог. Она подчеркнула, что за такими фразами стоит непонимание математики еще на первых этапах обучения – пропущенные темы, нежелание разобраться глубже и привычка оправдываться вместо того, чтобы приложить усилия.

Федотова даже описала типичную цепочку событий, приводящую к такому непониманию: не понял тему – не двигаешься дальше, появляется стойкая ненависть к предмету, ученик начинает называть себя "гуманитарием". "Сколько же оправданий вместо настойчивости и желания опровергнуть миф о склонности только к точным или гуманитарным наукам", – отметила учительница.

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Федотова предупредила: если математику уберут из обязательных предметов НМТ, последствия дадут о себе знать уже в начальной школе. Родители, по ее мнению, будут воспринимать как норму то, что ребенок не выучил таблицу умножения, не знает состава числа и не умеет решать задачи. "Тогда я перестану обучать будущих архитекторов, конструкторов, инженеров, программистов. Я буду обучать будущих потребителей, для которых математика ограничивается калькулятором в телефоне", – написала она.

"Снижая требования, мы не улучшаем качество украинского образования", – подытожила свое высказывание педагог.

Как писал OBOZ.UA, поводом для общественной дискуссии стала инициатива группы народных депутатов во главе с Юлией Гришиной, которые предложили сделать математику в структуре НМТ предметом по выбору. Гришина объяснила это предложение необходимостью снизить психологическую нагрузку на школьников во время войны.

Законопроект еще не рассматривался в сессионном зале, однако уже вызвал широкую критику. Министр образования Оксен Лисовой категорически отверг возможность отмены математики как обязательного предмета. Родители и педагоги также выступили против такого предложения.

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