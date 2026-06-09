Почему из НМТ решили убрать именно математику: объяснение Гришиной и реакция Свириденко

В Украине продолжается горячее обсуждение идеи изменить структуру Национального мультипредметного теста (НМТ) и сделать математику предметом на выбор. Так, автор инициативы, народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина озвучила свои аргументы в пользу такого изменения, на что с позиции правительства ответила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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Как пишет портал "Освитория", Гришина объяснила логику такой инициативы. "Мы предлагаем сократить количество предметов. Сейчас четыре дети сдают за один день. Мы рассматривали концепцию, как оставить три предмета. У нас была тоже оживленная дискуссия, мы общались, дискутировали. Украинский язык мы не можем убрать. История Украины, особенно в условиях войны это очень актуальный предмет", – сказала она в эфире одного из телеканалов.

Депутат также отметила, что предмет по выбору в структуре НМТ оставили ввиду того, что он определяет профиль поступления. И математику предложили перенести в этот блок, потому что она является профильной для желающих овладеть техническими и естественнонаучными специальностями и при этом не является ключевой для гуманитарных и общественных наук. Гришина отметила, что о полном изъятии математики речь не идет.

Причиной такого изменения в структуре НМТ парламентарий назвала прежде всего последствия войны: высокий уровень стресса среди школьников, значительные образовательные потери, а также системные проблемы с преподаванием математики – не оптимальным образом составленная программа, недостаточное количество учителей и тому подобное.

"Математики вообще говорят, что математика это царица наук. С этим никто не спорит – математика всегда была, есть и будет. И она остается в школьной программе. И она остается в НМТ", – подчеркнула Гришина. Она также призвала Министерство образования обратить внимание на уровень знаний школьников по этому предмету.

В свою очередь премьер-министр Юлия Свириденко выступила против такой парламентской инициативы. Она заявила, что пока нет возможности изменить структуру теста таким образом и выразила сомнение в целесообразности самой дискуссии.

"Нет возможности такое сделать. Я считаю, что надо откровенно разговаривать друг с другом... Я не думаю, что у нас в следующем году, или через год или через другой период будет изменена структура", – цитирует Interfax выступление Свириденко на конференции "Образование новой Украины 2.0" в понедельник в Киеве

Свириденко также предостерегла, что отказ от обязательной математики может иметь негативные последствия как для абитуриентов, так и для государства в целом. "Поскольку вам его развивать, вам делать лучшую Украину для проживания и ведения бизнеса. Для этого надо иметь способности, знания, навыки и математика все эти основы закладывает", – заявила Свириденко.

Как рассказывал OBOZ.UA, нынешняя структура НМТ (украинский язык, история Украины, математика плюс предмет на выбор – иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература) вызвала в обществе дискуссию. Сдать такой большой объем предметов в течение четырехчасовой сессии школьникам, их родителям и педагогам показалось слишком трудной задачей. На фоне этого Верховная Рада Украины выступила с инициативой сократить количество блоков НМТ до трех, выведя математику в перечень выборочных предметов.

Это предложение также стало предметом бурных обсуждений. Многие граждане возмутились такому понижению математики в статусе. При этом в Украинском центре оценивания качества образования это возмущение поддержали, заявив, что это может негативно повлиять на качество подготовки будущих студентов. А министр образования Украины Оксен Лисовой назвал такое предложение Рады абсурдом.

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