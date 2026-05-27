В Украине хотят сократить НМТ до трех предметов: что известно

В Украине могут упростить будущую вступительную кампанию в учреждения высшего образования. В частности, в Верховной Раде предлагают уменьшить количество предметов на национальном мультипредметном тесте (НМТ) до трех.

Об этом сообщила народный депутат и член Комитета образования, науки и инноваций Юлия Гришина. По словам чиновницы, из-за нагрузки на школьников и условий войны государство должно искать пути упрощения поступления для выпускников.

Также она подчеркнула, что в этом году дети, которые попали под ночные обстрелы перед сдачей экзамена, могут пройти его в другой день.

"У нас дискуссия сейчас, зарегистрирован законопроект о следующей вступительной кампании. Правительство ставит вопрос о четырех предметах на НМТ. У нас есть мысли о том, что необходимо, возможно, упростить вступительную кампанию и как минимум на один предмет сократить тестирование. Также в этом году ввели важный момент, это возможность детям, которые попали под ночной обстрел, который составляют на следующий день НМТ, находится в стрессе после обстрела, теперь будет иметь возможность сдать НМТ в другой день", – отметила Гришина.

Она подчеркнула, что это важный шаг для поддержки украинских школьников, ведь НМТ определяет их будущее и возможность получить высшее образование.

Напомним, в Украине планируют отменить государственную итоговую аттестацию в 2027 году. Это будет касаться учеников, которые будут завершать каждый уровень полного общего среднего образования – 4, 9 и 11 классы. В то же время измениться могут и правила поступления в учреждения высшего образования, которые хотят сделать более понятными и упрощенными для абитуриентов.

