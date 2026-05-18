ГИА в Украине отменят? Что изменится для школьников и как будут поступать в 2027 году

В Украине могут отменить государственную итоговую аттестацию в 2027 году. Это будет касаться учеников, которые будут завершать каждый уровень полного общего среднего образования – 4, 9 и 11 классы.

В то же время измениться могут и правила поступления в учреждения высшего образования, которые хотят сделать более понятными и упрощенными для абитуриентов. Соответствующие условия предусматриваются законопроектом №15254, который зарегистрирован в парламенте.

Конкурсный отбор предлагают проводить по результатам вступительных испытаний 2024–2027 годов, которые были организованы по процедурам внешнего независимого оценивания. Поступающие в художественные и спортивные вузы будут сдавать творческие конкурсы или испытания по физической подготовке.

Обязательными предметами на национальном мультипредметном тесте остаются украинский язык, математика и история Украины. Кроме того, абитуриентам нужно будет выбрать четвертый предмет из числа иностранного языка, биологии, географии, физики, химии или украинской литературы.

Для колледжей и других учреждений предвысшего образования также планируют установить отдельный порядок поступления, который будет определять Министерство образования и науки. Финансирование организации вступительных испытаний, согласно законопроекту, будет осуществляться за счет государственного бюджета и других источников, не запрещенных законом.

Инициатором законопроекта выступила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

