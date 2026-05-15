Улучшила ли НУШ уровень знаний младших школьников? В медиа появились результаты ранее неизвестного исследования

Дети, которые учились по стандарту Новой украинской школы, по уровню знаний не отличались от тех, которые учились по старому стандарту. Об этом стало известно из результатов исследования, где анализировали успехи школьников, которые учились в экспериментальных классах и тех, что получали образование по предыдущей программе с 2017 по 2021 годы.

В 2024 году результаты мониторинга качества начальной школы, в котором участвовали выпускники НУШ, продемонстрировали аналогичную ситуацию. На этом отмечает редактор отдела образования и науки ZN.UA Оксана Онищенко, ссылаясь на данные исследования.

"К сожалению, не произошло и существенного улучшения учебных достижений выпускников начальной школы, которого можно было бы ожидать, учитывая внедрение в начальном звене образования новых подходов, соответствующих идеям НУШ", — указано в отчете.

В 2022-м году учителя, которые приняли выпускников начальных классов НУШ в 5-й, указали, что ученики имели проблемы с вычислением (плохо знали таблицу умножения), недостаточно сформированные навыки письма и недостаточно развитое пространственное воображение.

Результаты этого эксперимента так и не получили огласку и не стали предметом широкого общественного обсуждения, отмечает Онищенко.

"Огласка результатов эксперимента могла бы стать основой для широкой профессиональной и общественной дискуссии – с привлечением независимых экспертов, ученых, учителей, общин. Не "причесанных" презентаций и правильных месседжей от пресс-служб, а реального разговора о том, что в реформе работает, а что – нет, и что следовало бы изменить", – сказала автор.

