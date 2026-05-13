Каждый четвертый учитель в Украине работает репетитором: почему результаты нового исследования возмутили сеть

Каждый четвертый (25,5%) украинский учитель, кроме основного места работы, занимается репетиторством. В то же время 21,8% педагогов не имеют квалификации "учитель", что создает риски для качества преподавания.

Такие данные были озвучены во время презентации исследования "Становление нового украинского учителя". 61,2% педагогов выбирают эту профессию из-за призвания к работе с детьми, 50,3% – желание передавать знания и формировать личность, 44% – положительный пример любимых учителей. 27,6% признались, что выбрали профессию чтобы влиять на развитие общества, 20,3% – из-за семейной традиции.

Больше всего кадровый дефицит наблюдался среди учителей иностранных языков – в системе образования не хватает 21,3%, физики – 18,8%, математики – 16,5%, информатики – 12,1%.

Украинцев возмутило такое утверждение. В частности, под постом Освіта. ua они отмечали, что тогда репетиторством занимаются и учителя физкультуры, музыки или изобразительного искусства, а на деле это неправда. В то же время для того, чтобы дети не ходили на дополнительные занятия, необходимо работать и в школе и самостоятельно. Кроме того, учителя часто вынуждены подрабатывать из-за маленькой зарплаты.

"Каждый второй учитель еще работает на одной, а то и на двух вспомогательных работах".

"Если ты педагог в Украине то должен быть и жнец, и чтец, и на флейте игрец. И без еще одной работы выжить очень трудно".

"А что здесь плохого не понимаю, поэтому вас не заставляют ходить, хотите ходите, хотите не ходите. Хочет учитель дополнительно работать – то пусть работает и передает ребенку знания. Еще в 90-х годах ходила к репититорам и очень благодарна родителям и репетитору".

"Неправда, примерно 30% работают. А что вы хотите, учитель тоже хочет есть, у него есть дети, коммуналка, он тоже болеет, а лекарства дорогие. Я занималась репетиторством 15 лет, жизнь заставила".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в украинской системе общего среднего образования в 2025/2026 учебном году учится почти на 250 тысяч учеников меньше, чем в прошлом году – около 3,5 млн школьников.

