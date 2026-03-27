Директор УЦОКО дала советы поступающим на случай обстрелов перед НМТ 2026

Участники национального мультипредметного теста (НМТ), которые находились под обстрелами накануне сдачи экзамена, могут подать заявку на прохождение тестирования во время дополнительной сессии. Сделать это можно в течение трех дней.

Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко, передает Интерфакс. Она подчеркнула, что поступающим не нужно предоставлять документального подтверждения обстрела, достаточно лишь указать это в заявлении.

"Для подачи заявки на дополнительную сессию (отдельная регистрация не нужна) – да. Заявка подается в соответствующий региональный центр оценивания качества образования в течение трех дней со дня проведения тестирования. Региональные центры оценивания качества образования следят за ситуацией в регионе", – сказала Вакуленко.

По ее словам, такой подход действовал и в прошлом году, но УЦОКО в этом году дополнительно отметит о возможности участия в дополнительной сессии после обстрелов.

Напомним, поступающие могут создать электронный кабинет до 2 апреля несколькими способами. Для регистрации можно воспользоваться приложением Дія, где все необходимые данные абитуриентов подтягиваются автоматически. Кроме того, оформить личный кабинет можно вручную через сайт УЦОКО). Вносить изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине или за рубежом) можно до 7 апреля.

Дополнительный период регистрации будет проходить с 11 по 16 мая. Принять в нем участие смогут лица, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам во время основного периода, а также те, кто зарегистрировались в основной период, но им было отказано в регистрации. Изменения в данные таким абитуриентам можно будет внести до 21 мая.

Основная сессия НМТ-2026 состоится с 20 мая по 25 июня, дополнительная – 17-24 июля.

