Как зарегистрировать кабинет участника НМТ: есть два варианта

Абитуриенты, которые будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2026 году, могут создать электронный кабинет с помощью приложения Дія. Таким образом, необходимые для регистрации данные подтягиваются автоматически.

Кроме того, абитуриенты могут оформить личный кабинет вручную через сайт Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Для этого необходимо ввести паспортные данные, номер карточки налогоплательщика и дополнительно загрузить фото или сканкопии этих документов для подтверждения.

Регистрация на прохождение НМТ-2026 начнется 5 марта и продлится до 2 апреля. Соответствующие даты определены Календарным планом организации и проведения экзамена, утвержденным Министерством образования и науки.

Поступающие смогут зарегистрироваться как в пределах Украины, так и за рубежом. До начала процедуры регистрации УЦОКО обнародует перечень стран и городов за рубежом, на территории которых будут созданы временные экзаменационные центры. Как и в предыдущие годы, из соображений безопасности информация о том, где экзаменационные центры будут действовать на территории Украины, обнародоваться не будет.

После успешной регистрации на НМТ в течение основного периода вносить изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине или за рубежом) можно до 7 апреля.

Дополнительный период регистрации будет проходить с 11 по 16 мая. Принять в нем участие смогут лица, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам во время основного периода, а также те, кто зарегистрировались в основной период, но им было отказано в регистрации. Изменения в данные таким абитуриентам можно будет внести до 21 мая.

