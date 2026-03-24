Без мотивационных писем и с европейскими экзаменами: МОН обнародовало правила поступления в вузы на 2026 год

Министерство образования и науки Украины обнародовало Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году. Согласно ему, абитуриенты могут подавать до 10 заявлений для поступления в университеты, из них максимум 5 – на бюджет. Кроме того, не обязательными становятся мотивационные письма для зачисления в вузы.

Видео дня

Об этом говорится в официальном документе МОН. В 2026 году результаты выпускных экзаменов стран Европы могут засчитывать вместо национального мультипредметного теста (НМТ) для граждан Украины.

Также образовательное ведомство определило, что теперь приоритетность заявлений будет действовать не только для бакалавриата, но и для магистратуры. В то же время, для большинства творческих специальностей вес творческого конкурса повысили до 0,7.

В документе указано, что формат проведения НМТ не меняется: поступающие будут сдавать три обязательных предмета – украинский язык, математику и историю Украины и еще один на выбор. Проходить тестирование будет с 20 мая по 25 июня.

Напомним, создать электронный кабинет будущие участники вступительного экзамена могут до 2 апреля несколькими способами. В частности, для регистрации можно воспользоваться приложением Дія, где все необходимые данные абитуриентов подтягиваются автоматически. Кроме того, оформить личный кабинет можно вручную через сайт Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Для этого необходимо ввести паспортные данные, номер карточки налогоплательщика и дополнительно загрузить фото или сканкопии этих документов для подтверждения.

Выпускники текущего года должны подготовить копию справки с места учебы, которая подтверждает, что они завершают получение полного общего среднего образования в 2026 году. Документ должен соответствовать установленному образцу.

