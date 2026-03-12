Получат дополнительные баллы: в МОН сообщили сколько абитуриентов выбрали обучение на нулевом курсе

1027 украинских студентов начало обучение по программе зимнего поступления в 46 учреждениях высшего образования. Всего было подано 2460 заявлений на нулевой курс.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко. Он отметил, что на дневной форме учатся 454 будущих студента, остальные получают образование дистанционно.

Успешное окончание нулевого курса позволит поступающему получить до 15 дополнительных баллов к конкурсному баллу в случае поступления в вуз, где проходил подготовку будущий студент, на специальность, которая имеет особую поддержку государства.

Напомним, главная идея такой инициативы – интеграция молодежи в сообщества и университетскую среду, а также подготовка к сдаче национального мультипредметного теста.

Таким образом к образовательной среде планируют привлечь молодежь с временно оккупированных территорий, которая не успела поступить в вузы во время основной вступительной кампании, а также военнослужащих, которые возвращаются из плена или увольняются со службы и не успевают поступить в основную сессию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Министерство образования и науки утвердило перечень высших учебных заведений, в которые с 1 января 2026 года можно зарегистрироваться на нулевой курс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!