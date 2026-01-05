Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

МОН назвало первые 45 университетов, где можно пройти нулевой курс. Таблица

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
Министерство образования и науки утвердило Перечень высших учебных заведений, в которые с 1 января 2026 года можно зарегистрироваться на нулевой курс. Так, 45 вузов вводят подготовительные отделения в рамках экспериментального проекта зимнего поступления.

Об этом говорится на официальном сайте образовательного ведомства. Контроль за выполнением приказа возложен на заместителя министра образования и науки Николая Трофименко.

Нулевой курс – это специальная инициатива МОН, благодаря которой будет происходить интеграция молодежи в сообщества и университетскую среду, а также подготовка к сдаче национального мультипредметного теста. Программа продлится от трех до шести месяцев и будет охватывать три обязательных предмета и один на выбор, которые предусмотрены вступительным экзаменом. На изучение каждой дисциплины выделено 90 аудиторных часов.

После завершения нулевого курса выпускники будут сдавать экзамен. В случае успешного прохождения НМТ и при условии поступления в тот же вуз, где студенты проходили подготовку к экзамену, они получат до 15 дополнительных баллов к конкурсному.

Таким образом к образовательной среде планируют привлечь молодежь с временно оккупированных территорий, которая не успела поступить в вузы во время основной вступительной кампании, а также военнослужащих, которые возвращаются из плена или увольняются со службы и не успевают поступить в основную сессию.

Главным отличием нулевого курса от подготовительных будет наличие дневной формы обучения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцев возмутило заявление МОН о сокращении обучения на бакалавриате до 3 лет.

