"Да пусть за год диплом дают!" Украинцев возмутило заявление МОН о сокращении обучения на бакалавриате до 3 лет

Высшие учебные заведения могут сокращать сроки бакалаврских программ до 3-х лет в рамках собственной автономии. Все университеты должны прийти в будущем к такому условию, ведь выпускники старшей профильной школы будут учиться 12 лет и будут более подготовленными.

Видео дня

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в интервью Интерфакс-Украина. По его словам, условия для трехлетнего бакалавриата в Украине созданы давно и соответствуют европейской практике.

"В рамках автономии наших высших учебных заведений, они могут сокращать эти программы до 3-х лет. Это европейская практика. У наших людей в голове есть традиционное представление, что школа должна быть столько-то лет, бакалавриат – 4 года, магистратура – полтора. Мы не должны в такие рамки заводить наших молодых людей. Я думаю, университеты среагируют на этот вызов, потому что получат более подготовленного студента", – сказал Трофименко.

На вопрос, не отнесутся ли в вузах скептически к идее сокращения сроков обучения на бакалавриате, с учетом, что каждый год обучения – это дополнительные деньги для вуза, заместитель министра образования заявил, что его это не пугает.

"У нас войско под миллион, и очень существенная часть этих людей захочет получить какую-то компетентность, квалификацию, перепрофилирование, какие-то новые навыки. У нас рынок образовательных услуг колоссальный. Поэтому я думаю, что университеты компенсируют то количество поступающих, которые могут в какой-то год не дойти до заведений, другими категориями", – пояснил чиновник.

Украинцев такое заявление возмутило и они сетовали на сокращение сроков обучения, мол скоро дипломы будут выдавать за один год. В то же время, в комментариях под сообщением Освіта.ua пользователи сети указывали, что обучение будет приравниваться только к оплате за диплом.

"Выдать за полгода диплом, одного семестра хватает".

"Да уже пусть за год диплом дают".

"Да ладно, а чего 3? Я думаю можно и до года, правда ценность такого диплома на уровне туалетной бумаги, но это для Украины уже норма".

"Такими методами скоро будет простая модель: на входе заплатил, минут через 30 на выходе получил диплом".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что более 200 тысяч потенциальных абитуриентов "исчезли" из системы украинского образования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!