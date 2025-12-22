Более 200 тысяч потенциальных абитуриентов 'исчезли' из системы украинского образования: что происходит

Из украинской системы образования "исчезло" более 200 тысяч потенциальных абитуриентов, которые должны были бы закончить украинские школы и продолжать обучение в университетах. Связь с абитуриентами была потеряна из-за их выезда за границу или пребывания на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил генеральный директор директората Олег Шаров во время заседания Комитета по вопросам науки, образования и инноваций. По его словам, в 2008 году в Украине родилось ориентировочно 510 тысяч детей, которые должны были бы в 2025 году закончить обучение в школах.

В 2023 году аттестат о завершении общего среднего образования получила лишь 371 тысяча школьников. То есть примерно 140 тысяч детей потеряли связь с украинской системой образования. В 2025-м свидетельство о полном общем среднем образовании получила 231 тысяча учеников, поэтому еще более 10 тысяч были потеряны из системы образования в течение двух лет.

Из этого количества выпускников 178 тысяч зарегистрировались на сдачу национального мультипредметного теста для поступления в вузы. Тогда как 53 тысячи такого желания не изъявили.

"Часть из них могла поступить в профессиональные, профессиональные или военные учебные заведения, однако детального анализа этой группы в МОН не проводили", – сказал Шаров.

По его словам, произошла еще одна потеря. В частности, из 155 тысяч абитуриентов, которые успешно сдали вступительный экзамен, только 122 тысячи идентифицируются в дальнейшей системе образования. То есть 33 тысячи поступающих не использовали результаты УМТ, чтобы продолжить обучение.

"В целом примерно 67 тысяч выпускников 2025 года пока не отображаются в образовательных реестрах, за исключением нескольких тысяч, которые могли поступить позже или были некорректно идентифицированы", – добавил чиновник.

Украинцы упрекнули, что дальше ситуация будет становиться еще хуже, ведь дети будут выезжать за границу, ведь европейские вузы более демократичны. К тому же, пользователи соцсети под заметкой Освіта.ua отмечали, что даже получив образование, возможностей реализации по выбранной специальности не так много.

"Возможно не видят смысла в дальнейшем высшем образовании при отсутствии возможностей реализации с тем высшим".

"И в дальнейшем будут терять с таким отношение к студентам, потому что европейские вузы более демократичны".

"А кому нужно в стране обслуживающего персонала высшее образование? Чтобы работать экспедитором, водителем, строителем или курьером образование не нужно".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что каждый второй победитель олимпиад в Украине выезжает за границу.

