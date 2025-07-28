Каждый второй победитель олимпиад в Украине выезжает за границу: заместитель Лисового озвучил неутешительные цифры

Каждый второй победитель олимпиад в Украине выезжает за границу для поступления в учреждения высшего образования. Такую информацию сообщил первый заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец во время панельной дискуссии на ежегодном Конгрессе Украинской Студенческой Лиги.

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Такие данные приблизительные, ведь государство не отслеживает каждое перемещение несовершеннолетних лиц, информирует УНН. По словам чиновника, такая проблема существует и чтобы ее решать, нужно победить в полномасштабной войне и создать возможности для молодежи.

"Что касается выездов молодежи, студенчества за границу, школьников, которые завершают школу и поступают за рубежом, действительно наблюдаются такие факты. Я не могу отметить статистически, что это катастрофическая тенденция в контексте цифр. Если мы берем цифры победителей олимпиад, это процент очень значительный – 50+ процентов", – сказал Кудрявец.

"В первую очередь для того, чтобы нам вернуть или создать условия для этого, нам нужно обеспечить победу, нам нужно победить в войне. Это первое, что будет возвращать детей или позволять им оставаться. Это не только вопрос того, что мы строим дополнительные укрытия. Во-вторых, это возможности. Мы имеем с вами уникальную ситуацию, которая ожидается в ближайшее время, – это большое количество вещей, которые можно сделать впервые или основать, или приобщиться к тем процессам, к которым очень трудно в конкретном рынке за рубежом приобщиться", – добавил он.

Напомним, каждый четвертый украинский подросток рассматривает возможность миграции за границу в будущем. Наиболее весомыми факторами при таком решении дети называют большее количество возможностей за рубежом – так считает 79%. Еще 63% указали, что хотят увидеть мир, а 39% указали на то, что качество иностранного образования выше. Фактор безопасности занимает лишь четвертое место среди других и не является весомым для миграции.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН "потеряло связь" почти с 1,8 млн украинских школьников за рубежом.

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