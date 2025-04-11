Тревожная тенденция. МОН 'потеряло связь' почти с 1,8 млн украинских школьников за границей

Министерство образования и науки (МОН) потеряло связь почти с 1 миллионом 742 тысячами уехавших за границу украинских школьников. Всего в нашей системе образования остается только 358 тысяч учеников.

Видео дня

По данным МОН, среди одиннадцатиклассников, которые находятся за границей, всего 25 тысяч учатся в украинских школах. Такую информацию образовательное ведомство предоставило по запросу ZN.UA.

Всего за границей находится около 2,1 млн украинских детей школьного возраста. В то же время число тех учеников, которых находятся в нашей системе образования, постоянно уменьшается. В частности, это происходит из-за естественного выхода из системы или принятия решения, что ребенок будет учиться в школе по месту нахождения.

Кроме того, в Украине за период полномасштабного вторжения уменьшилось количество выпускников, желающих поступать в украинские заведения высшего образования.

Напомним, проректор Европейского университета доктор наук и профессор Сергей Ягодзинский обратился к коллегам и призвал остановить борьбу за качество образования в Украине. Он отметил, что в условиях полномасштабной войны ужесточение требований и углубление обучения приводит к тому, что выпускники для поступления выбирают иностранные вузы.

По его словам, важнее предоставить ученику поступить в украинский университет и остаться в нашем государстве, чем отбросить его из системы образования из-за того, что он не сдал Национальный мультипредметный тест (НМТ).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что показало исследование в украинских школах за границей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!