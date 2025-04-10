'Что важнее – качество образования или потерять студента?' Проректор украинского вуза обратился к коллегам из-за молодежи, которая выезжает за границу

Проректор Европейского университета доктор наук и профессор Сергей Ягодзинский обратился к коллегам и призвал остановить борьбу за качество образования в Украине. Он отметил, что в условиях полномасштабной войны ужесточение требований и углубление обучения приводит к тому, что выпускники для поступления выбирают иностранные вузы.

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Об этом педагог рассказал в комментарии украинскому медиа. По его словам, важнее предоставить ученику поступить в украинский университет и остаться в нашем государстве, чем отбросить его из системы образования из-за того, что он не сдал Национальный мультипредметный тест (НМТ).

"У нас, как у меня создается впечатление, идет борьба за качество высшего образования вопреки демографическим реалиям. Что нам важнее – отбросить студента из Украины, который не сдал НМТ или дать ему право поступить в университет, но остаться с нашим государством? Есть ответ? У меня есть – я за сохранение людей", – говорит Ягодзинский.

"Вероятно, это звучит странно и дико от проректора университета, но попытка во время войны усилить, углубить, ограничить, усложнить приводит к тому, что выпускники школ выбирают польские учебные заведения", – добавляет он.

Доктор наук отметил, что польские заведения высшего образования охотно принимают наших студентов и часто без экзаменов и оплаты. В то время как поляки думают о будущем, в Украине создаются барьеры в виде усложнения процедуры поступления, поднятия пороговых баллов экзаменов и т.д., подчеркивает педагог.

Кроме того, он обращает внимание на случаи, когда выпускники не могут преодолеть пороговые баллы на НМТ и упускают возможность поступить в украинский вуз.

"Чиновники рекомендуют идти в профтехобразование. Но я не видел, чтобы дети самих чиновников становились слесарями, сантехниками, шахтерами, водителями, железнодорожниками и т.д. Это бесспорно благородные профессии и государство сделало многое для их популяризации и поддержки в условиях военного времени, но что делать с детьми, которые не видят себя среди рабочих профессий, но завалили НМТ? Ответ наше государство не имеет", – делится Ягодзинский.

В то же время, зарубежные университеты приглашают украинских студентов без экзаменов и дают возможность адаптации. Педагог замечает, что о качестве образования "можно поговорить после войны". Кроме того, следует не забывать, что часто университеты помогают студентам в их пути. В частности, когда в начале соискатели образования слабы, однако впоследствии максимально проявляют свои профессиональные качества.

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