'Прекратите призывать молодежь уезжать! Наши дети не вернутся никогда!' Доцент кафедры украинского языка обратилась в школы и университеты

Доцент кафедры украинского языка Оксана Меркулова обратилась к учебным заведениям с просьбой прекратить призывать молодежь выезжать из Украины. В частности, по ее словам, компаниям, занимающимся формированием групп на летние заработки в Европе, не стоит приглашать студентов.

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Педагог отмечает, что дети, которые выезжают по подобным программам, уже не вернутся домой, ведь адаптируются в других странах очень быстро. Об этом Меркулова написала в Facebook.

"Хочется взывать к школам и вузам, активно занимающимся рекрутингом "на выход": прекратите! Прекратите безоговорочно призывать молодежь ехать! Не надо давать компаниям, которые занимаются, например, формированием молодежных групп на летние заработки в Европе, площадки для пригласительных ехать! Потому что наши дети вспять не вернутся никогда, имея возможность, в силу возраста и большей психологической гибкости, адаптироваться на чужбине довольно быстро", – делится педагог.

Она добавляет, что в грантовых программах должны быть предусмотрены обязательные условия возвращения в Украину и отработка здесь несколько лет после завершения обучения. В то же время государство должно обеспечивать таким студентам рабочие места.

Кроме того, по словам Меркуловой, дети могут уехать и без помощи учебных заведений и это станет решением их семей. Однако полупустые школы и университеты должны думать о том, что делать, чтобы такого не происходило.

Педагог отмечает, что родители вывозят школьников по разным причинам, по которым две главные – война и отсутствие видения будущего их детей в Украине.

"Меня более чем удивляет другое: повсеместное приглашение молодежи на всякие заработки и мобильности за пределы Украины. Эти программы обмена, стажировки и т.д. – очень позитивная вещь: наши дети видят мир и мир видит украинцев. Но потом украинцы остаются там, мирах. Чтобы не вернуться", – пишет педагог.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине увеличивается количество выезжающих за границу детей.

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