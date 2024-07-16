В Украине увеличивается количество детей, выезжающих за границу: результаты исследования

Во второй год полномасштабного вторжения количество детей, которые находятся заграницей, продолжает увеличиваться как среди школьников начальной, так и среди учеников базовой и старшей школы. Больше всего таких подростков наблюдается на Востоке – 8%. Меньше всего – на Юге – 1%.

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В то же время в Центре и Севере таких школьников базовой и старшей школы – 8% и 4% соответственно. Если принимать во внимание начальные классы, то из южных регионов количество учеников, которые находятся заграницей, составляет 10%. Самые маленькие показатели на Востоке – 1%. В центральной Украине – 5%, северной – 2%. Такие данные показало исследование "Образование во время войны".

В то же время, по сравнению с прошлогодним исследованием количество школьников, выехавших за границу и изменивших место жительства, уменьшилось. Наибольшие показатели на Севере – 54%, 50% – на Востоке, 44% – на Западе.

Кроме того, за счет детей из семей внутренне перемещенных людей количество школьников увеличилось на 5% на Западе, 21% на Севере, 20% в Центре и на 11% на Юге.

Результаты опроса родителей детей показывают, что уже второй учебный год наибольшие перемещения проходят на Востоке и на Юге страны.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине выросло количество школьников, которые учатся очно.

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