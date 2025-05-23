Каждый четвертый украинский подросток планирует уехать за границу: результаты исследования

Каждый четвертый украинский подросток рассматривает возможность миграции за границу в будущем. Наиболее весомыми факторами при таком решении дети называют большее количество возможностей за рубежом – так считает 79%. Еще 63% указали, что хотят увидеть мир, а 39% указали на то, что качество иностранного образования выше.

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Об этом говорится в результатах исследования в сфере образования "Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине" по инициативе "Фонда Елены Зеленской". Авторы отмечают, что неожиданным стало то, что фактор безопасности занимает лишь четвертое место среди других и не является весомым для миграции.

Согласно результатам 82% подростков видят свое будущее обнадеживающим, еще 60% – видят обнадеживающим будущее Украины.

Факторы, связанные с желанием детей уехать из Украины.

Дети, чьи родители имеют более высокий образовательный уровень:

среди детей, чьи родители имеют среднее образование, выехать за пределы Украины хочет 23%;

для детей, чьи родители имеют профессиональное образование, этот показатель составляет 20%;

у родителей с высшим образованием 29% детей задумываются о миграции.

Школьники из городов чаще хотят мигрировать, чем дети из села: 27% против 21%.

Подростки из Киева чаще хотят мигрировать, чем дети из других безопасностных регионов: 30% в Киеве, 26% – 2-я линия обороны, 26% – центр страны, 22% – запад и первая линия обороны.

Также желание подростков покинуть Украину растет, если

Родители тоже хотели бы, чтобы их дети мигрировали.

Видит будущее Украины безнадежным или скорее безнадежным.

Определились с будущей профессией.

Имеет более высокий уровень самооценки английского языка.

Не любит свою школу и не получает удовольствия от времени, проведенного с семьей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН "потеряло связь" почти с 1,8 млн украинских школьников за рубежом.

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