За что могут аннулировать баллы на НМТ: такие ситуации уже случались в 2025 году

Если поступающие будут списывать на национальном мультипредметном тесте (НМТ), общаться с другими участниками и смотреть в монитор к соседям, то их баллы могут аннулировать. В то же время абитуриенты могут списать и думать, что их не поймают, однако когда они будут ожидать свои результаты, комиссия может пересмотреть их выполнение тестирования по камерам.

На этом отметила образовательный аналитик Марта Тарновецкая. Она подчеркнула, что в случае обнаружения списывания на камерах наблюдения, баллы за сдачу экзамена могут быть также аннулированы.

"Если вы будете списывать, общаться с другими участниками и смотреть в монитор к соседям. Если сразу вас не поймают за списыванием или из-за того, что вы будете просматривать в мониторы соседей – это не значит, что это не сделают во время официальных результатов. Вы можете списать, вас не поймают, но потом когда вы будете ожидать свои официальные результаты, которые приходят до 1-2 июля, могут пересмотреть по камерам, что вы списали и все же аннулировать ваши баллы", – сказала Тарновецкая.

Она также добавила, что подобные ситуации уже были в 2025 году. Кроме того, поступающих могут не допустить к сдаче НМТ, если они опоздают на 5 минут или у них не будет необходимых документов. Такимобразом участникам придется ждать еще год, чтобы принять участие во вступительной кампании.

В то же время, абитуриенты, которые предоставят подтверждение уважительной причины опоздания во временный экзаменационный центр, смогут принять участие в дополнительной сессии. Им нужно будет написать соответствующее заявление и приложить справку от врача или другие документы, подтверждающие невозможность принять участие в тестировании.

Участники НМТ, которые находились под обстрелами накануне сдачи экзамена, могут подать заявку на прохождение тестирования во время дополнительной сессии. Сделать это можно в течение трех дней. Абитуриентамне нужно предоставлять документального подтверждения обстрела, достаточно лишь указать это в заявлении.

