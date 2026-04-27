Пять минут, решающих судьбу: абитуриентам напомнили о критическом правиле допуска на НМТ 2026

Допуск абитуриентов, которые будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ), в экзаменационные центры будут прекращать за 5 минут до начала экзамена. Время начала сдачи испытания будет указано в персональных кабинетах участников. Приглашения абитуриентам будут поступать за 10 дней до начала основной и за 3 дня до дополнительной сессии.

Соответствующую норму содержит Порядок проведения НМТ, согласно которому будет проходить экзамен. Время начала тестирования одинаково для всех экзаменационных центров, за исключением тех, что расположены в странах, где время отличается от киевского более чем на 3 часа.

Допуск абитуриентов в экзаменационные аудитории будет прекращаться сразу после начала первого и второго этапа тестирования. Время начала второго этапа тестирования после 20-минутного перерыва участникам сообщит старший инструктор сразу после завершения первого этапа тестирования в аудитории.

Поступающие, которые опоздают в экзаменационный центр, потеряют возможность сдать НМТ в этом году и поступить в украинские высшие учебные заведения.

Напомним, участники НМТ, которые находились под обстрелами накануне сдачи экзамена, могут подать заявку на прохождение тестирования во время дополнительной сессии. Сделать это можно в течение трех дней.

Абитуриентам не нужно предоставлять документального подтверждения обстрела, достаточно лишь указать это в заявлении.

