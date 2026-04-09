Из-за чего могут аннулировать результаты НМТ и что запрещено делать на тесте

Абитуриентам могут аннулировать результаты национального мультипредметного теста (НМТ) в случае, если участники экзамена нарушают правила сдачи экзамена. В таком случае выпускники могут потерять право на поступление в учреждения высшего образования.

OBOZ.UA собрал информацию о том, что запрещено делать поступающим при сдаче НМТ в 2026 году. До 16 апреля поступающие могут отказаться от участия в НМТ.

За что могут аннулировать результаты НМТ

общение с другими участниками или мешать им;

наличие при себе любых гаджетов: телефон, наушники, смарт-часы, фитнес-браслет, флешку и тому подобное;

пользование интернетом или списывание;

наличие возле себя посторонних вещей;

выход за пределы пункта тестирования во время перерыва.

забирать с собой черновики.

Всего сервисомвоспользовались более 373 тысяч человек. Более 60% создали персональные кабинеты участников с помощью приложения Дія. 347 377 поступающих получили подтверждение успешной регистрации и могут сформировать сертификат НМТ 2026 года. 329 230 участников будут сдавать тест в Украине, 18 146 – за рубежом. В 2025 году на НМТ зарегистрировалось около 320 тысяч человек.

Тестирование состоится в течение 20 мая–25 июня. Информация о месте и времени проведения НМТ также будет доступна в персональных кабинетах участников.

В мае поступающие, которые не смогли по уважительным причинам зарегистрироваться на основную сессию, смогут сделать это во время дополнительной. В частности, среди причин участие в международных, всеукраинских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, турнирах). Дополнительный период состоится 17–24 июля.

