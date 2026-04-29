Какой предмет стал аутсайдером на НМТ 2026: его выбрали меньше всего выпускников

Химия как предмет по выбору на национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2026 году, стала аутсайдером. Из более 355 тысяч поступающих ее выбрало 3 тысячи участников экзамена.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования. В то же время, физику в этом году выбрало более 11 тысяч человек.

Самым популярным предметом на НМТ, который выбрало почти 117 тысяч поступающих в 2026 году, стал иностранный язык. Наибольшее преимущество имеет английский – более 112 тысяч абитуриентов, немецкий – почти четыре тысячи, французский – 336, испанский – 217.

Вторым предметом по популярности стала география. Ее выбрало почти 111 тысяч поступающих. На третьем месте – биология, которую будут сдавать более 75 тысяч абитуриентов.

Украинскую литературу выбрали для сдачи более 38,5 тысяч потенциальных студентов.

На сдачу НМТ в 2026 году зарегистрировалось более 355 тысяч поступающих, что стало наибольшим числом с 2022 года. Количество абитуриентов, которые будут проходить экзамен за рубежом, в этом году наименьшее с 2022 года – 18 тысяч участников.

518 поступающих будут сдавать НМТ на языках национальных меньшинств. Среди них 497 – на венгерском, 18 – на румынском, еще трое – на польском. В 2025 году 478 участников экзамена выбрало сдавать тест на этих языках.

Регистрация на основную сессию проходила с 5 марта по 2 апреля. Экзамен будет проходить с 20 мая по 25 июня, а дополнительный период – с 17 по 24 июля 2026 года. Поступающие будут сдавать обязательные украинский язык, математику, историю Украины. Предметы на выбор: украинская литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, химия, физика, география. Тестирование продлится один день: два блока по два предмета с перерывом в 20 минут.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что допуск поступающих в экзаменационные центры будут прекращать за 5 минут до начала экзамена. Время начала сдачи испытания будет указано в персональных кабинетах участников. Приглашения абитуриентам будут поступать за 10 дней до начала основной и за 3 дня до дополнительной сессии.

