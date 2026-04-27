На НМТ 2026 зарегистрировали рекордное количество участников. Инфографика

На сдачу национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году зарегистрировалось рекордное количество участников. Всего заявки подали 347 тысяч поступающих, что стало наибольшим числом с 2022 года.

Такие данные обнародовал аналитический портал "Слово и дело". В то же время, количество абитуриентов, которые будут сдавать НМТ за рубежом, в этом году наименьшее с 2022 года – 18 тысяч участников.

На НМТ-2022 зарегистрировались 206,4 тысячи абитуриентов (из которых 25 тысяч – за рубежом). Тест длился 120 минут, в нем было 60 тестовых заданий – по 20 по украинскому языку, математике и истории Украины.

На УМТ-2023 подало заявки 281,2 тысячи поступающих (23,3 тысячи – за рубежом). Продолжительность тестирования увеличили до 180 минут.

На НМТ-2024 было зарегистрировано 287,8 тысяч человек, а количество поступающих за рубежом уменьшилось – 19,9 тысячи. При этом был расширен перечень стран, где можно было сдать НМТ (добавились Азербайджан, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния и Швеция).

На НМТ-2025 зарегистрировались 317,1 тысячи поступающих, из которых – 20,5 тысяч за рубежом.

Регистрация на основную сессию проходила с 5 марта по 2 апреля. Экзамен будет проходить с 20 мая по 25 июня, а дополнительный период – с 17 по 24 июля 2026 года. Поступающие будут сдавать обязательные украинский язык, математику, историю Украины. Предметы на выбор: украинская литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, химия, физика, география. Тестирование продлится один день: два блока по два предмета с перерывом в 20 минут.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что допуск поступающих в экзаменационные центры будут прекращать за 5 минут до начала экзамена. Время сдачи испытания будет указано в персональных кабинетах участников. Приглашения абитуриентам будут поступать за 10 дней до начала основной и за 3 дня до дополнительной сессии.

