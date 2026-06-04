Лисовой назвал 'абсурдом' отмену математики на УМТ: Минобразования категорически против

Министерство образования и науки не поддерживает идею сделать математику необязательным предметом на национальном мультипредметном тесте. В ведомстве считают, что изъятие математики из перечня обязательных дисциплин противоречит самой цели НМТ и не принесет никакой пользы системе образования.

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Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой журналистам в Киеве. По его словам, правительство уже подало законопроект об условиях поступления в 2027 году, который предусматривает сохранение нынешней модели тестирования.

Минобразования отвергло идею сделать математику предметом на выбор

Лисовой отметил, что МОН категорически не поддерживает альтернативный законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде, который предлагает сократить количество предметов НМТ и перевести математику в категорию выборочных дисциплин.

По словам министра, национальный мультипредметный тест призван проверять базовые навыки выпускников, необходимые для дальнейшего обучения и жизни.

"Правительство подало законопроект об условиях поступления на 2027 год, он соответствует тем условиям, которые есть сейчас в 2026 году. Альтернативный законопроект, который предусматривает несколько иные условия по математике, мы не поддерживаем категорически", – заявил Лисовой.

Он подчеркнул, что способность читать, писать и считать являются фундаментальными способностями, поэтому математика должна оставаться обязательным предметом для всех поступающих.

"Отмена математики или истории, изъятие их из обязательных предметов НМТ – это абсурд, это не приведет ни к каким положительным изменениям для нас как для страны", – подчеркнул министр.

Дискуссия возникла из-за якобы сложности тестирования

Вопрос об изменении формата УМТ активно обсуждается после начала основной сессии тестирования, которая стартовала 20 мая и продлится до 25 июня.

В социальных сетях многие поступающие и родители жалуются на повышенную сложность заданий, прежде всего по математике. На фоне этих дискуссий глава подкомитета по вопросам высшего образования парламентского комитета по вопросам образования Юлия Гришина вместе с полусотней народных депутатов зарегистрировала альтернативный законопроект №15254-1.

Документ предлагает с 2027 года сократить количество обязательных предметов НМТ и предоставить абитуриентам возможность самостоятельно выбирать, сдавать ли математику.

В то же время нынешняя модель тестирования остается неизменной. Как и в прошлом году, поступающие сдают четыре предмета: украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор — иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу.

Ранее Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) уже опровергал распространенные в соцсетях утверждения о чрезмерной сложности отдельных предметов УМТ, в частности математики, истории Украины и английского языка. В центре отмечали, что тестовые задания соответствуют утвержденным программам и не содержат материалов по международным экзаменам вроде IELTS.

Как сообщал OBOZ.UA:

УЦОКО ответил на идею отменить НМТ по математике. В Центре отметили, что этот предмет должен остаться обязательным, иначе решение может повлиять на качество подготовки будущих студентов.

В конце мая народный депутат и член Комитета образования, науки и инноваций Юлия Гришина сообщила, что Рада рассмотрит сокращение количества предметов, которые сдают на НМТ, до трех. Произойти это должно путем изъятия из нынешнего перечня блока по математике.

Эта инициатива запустила масштабную дискуссию в соцсетях. Многие украинцы возмутились планами ВР изъять математику из обязательных блоков НМТ, оставив там только гуманитарные дисциплины – украинский язык и историю Украины.

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