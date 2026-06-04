УЦОКО ответил на идею отменить НМТ по математике и предупредил о последствиях

В Украинском центре оценивания качества образования отреагировали на парламентскую инициативу изменить формат Национального мультипредметного теста (НМТ) и возможную отмену обязательной сдачи математики. Там отмечают: этот предмет должен остаться обязательным, иначе решение может повлиять на качество подготовки будущих студентов.

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Об этом заявила директор УЦОКО Татьяна Вакуленко в комментарии порталу "Освитория". По ее словам, именно результаты по математике вместе с баллами по украинскому языку лучше всего дают понять, насколько абитуриент будет успешным в получении высшего образования.

"Математика должна оставаться среди обязательных предметов НМТ, поскольку именно результаты этого экзамена, наряду с результатами по украинскому языку, являются лучшими предикторами успешности будущих студентов, а также являются важнейшими инструментами для освоения академических программ", – отметила она.

В Центре также отметили, что значение математики выходит далеко за пределы формул и задач. Заместитель директора УЦОКО Василий Терещенко объяснил, что математическое образование формирует базовые типы мышления, необходимые каждому образованному человеку. "Математическое образование играет неоспоримую роль для развития логического, системного, критического мышления, которое важно для любого образованного человека", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая народный депутат и член Комитета образования, науки и инноваций Юлия Гришина сообщила, что Рада рассмотрит сокращение количества предметов, которые сдают на НМТ, до трех. Произойти это должно за счет изъятия из нынешнего перечня блока по математике. Решение планируют принять до следующей вступительной кампании.

Эта инициатива запустила масштабную дискуссию в соцсетях. Многие украинцы возмутились планами ВР изъять математику из обязательных блоков НМТ, оставив там только гуманитарные дисциплины – украинский язык и историю Украины.

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