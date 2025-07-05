85% людей имеют дипломы о высшем образовании, а не высшее образование: Наталья Пипа назвала ключевую причину сокращения университетов в Украине

Народный депутат от "Слуги народа" и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа назвала ключевую причину сокращения университетов в Украине. По ее словам, 85% украинцев имеют дипломы о высшем образовании, а не высшее образование.

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В интервью для YouTube-канала Анастасии Пронько она сказала, что уменьшение количества высших учебных заведений – это правильный путь. Потому что в стране существенно уменьшилось количество населения.

Пипа считает, что сейчас Украина идет правильным путем, ведь менять подходы к высшему образованию и ценить именно наличие образования, а не диплома о нем.

"Сокращение университетов и школ нужно проводить, потому что вся эта инфраструктура была создана тогда, когда в Украине было население 52 миллиона человек. А в начале полномасштабного вторжения нас уже было 40 млн, сейчас эта цифра – 35 млн", – объясняет она, почему важно перенаправить деньги тем заведениям, которые в этом нуждаются – самым сильным и наиболее идейным.

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