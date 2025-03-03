88% студентов используют ChatGPT в обучении: в Великобритании забили тревогу из-за поразительных цифр

Исследование в Великобритании показало "взрывной рост" использования элементов искусственного интеллекта студентами во время учебы в университетах. В частности, прирост людей, использующих ИИ, активно вырос за последние 12 месяцев.

Видео дня

За последний год почти девять из 10 (88%) студентов во время опроса 2025 года сказали, что они использовали такие инструменты, как ChatGPT для своих оценок, по сравнению с 53% в прошлом году. В исследовании участвовало 1000 студентов, передает The Guardian.

Согласно отчету, опубликованному Институтом политики высшего образования и поставщиком цифровых электронных учебников, доля тех, кто использует любой инструмент искусственного интеллекта, выросла с 66% в 2024 году до 92% в 2025 году, то есть только 8% студентов не используют ИИ.

Джош Фриман, автор отчета, сказал, что такие резкие изменения в поведении всего за 12 месяцев были почти баснословными, и предупредил, чтобы университеты обратили на это внимание.

"Каждое оценивание необходимо просматривать, если его можно легко выполнить с помощью ИИ. Для этого понадобятся смелые инициативы по переподготовке персонала по мощности и потенциалу генеративного ИИ. Институции не смогут решить ни одну из этих проблем в одиночку, и им следует стремиться обмениваться передовым опытом друг с другом. В конце концов инструменты искусственного интеллекта следует использовать для продвижения обучения, а не для его препятствования", – заявил Фриман.

Студенты говорят, что используют genAI для объяснения концепций, обобщения статей и предложения идей для исследований, но почти каждый пятый (18%) признался, что включает текст, сгенерированный искусственным интеллектом, непосредственно в свою работу.

На вопрос, почему они используют ИИ, студенты чаще всего отвечали, что это экономит их время (51%) и улучшает качество работы (50%), сказано в отчете.

Основными факторами, отпугивающими их от использования искусственного интеллекта, является риск быть обвиняемыми в академических нарушениях и страх получить неправдивые или пристрастные результаты.

Студенты в целом считают, что их университеты эффективно отреагировали на обеспокоенность академической добродетелью, причем 80% сказали, что политика их учебного заведения является "четкой", а 76% считают, что их учебное заведение заметит использование ИИ в оценке. Лишь треть (36%) студентов прошли обучение по навыкам искусственного интеллекта в своем университете.

Как сообщал OBOZ.UA, министерша образования Франции Элизабет Берн сообщила о введении обязательного курса для школьников с искусственным интеллектом с нового учебного года. Преподается предмет онлайн для учащихся средней школы и детей, которые учатся в колледжах во 2-м и 4-м классах* (8-10 украинские).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!