Одна из стран Европы включит изучение ИИ в школьную программу

Министр образования Франции Элизабет Берн сообщила о внедрении обязательного курса для школьников с искусственным интеллектом с нового учебного года. Преподается предмет онлайн для учеников средней школы и детей, которые учатся в колледжах во 2-м и 4-м классах* (8-10 украинские).

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Обучение также будет предложено учителям и продлится от 30 минут до полутора часов, сообщает Francetvinfo. В зависимости от уровня знаний курс может состоять из десяти модулей.

По словам Берн, весной образовательное ведомство обнародует документ по нравственному использованию ИИ в школах. Для этого привлекают к консультациям учителей, родителей, школьников и профсоюзы.

Чиновница объяснила, что педагоги смогут использовать ИИ для подготовки к урокам, но будут отвечать за содержание материала.

Кроме того, Берн сообщила о запуске нового конкурса проектов, предусматривающего разработку "суверенного, открытого, масштабированного искусственного интеллекта", который поможет учителям в подготовке курса, проверке и оценке домашних заданий.

Старт конкурса будет объявлен летом 2025 года, чтобы полностью иметь рабочий инструмент на 2026-2027 учебный год.

*Обучение в колледже длится 4 года. Классы имеют номер от 6-го до 3-го. В лицее обучение проходит в течение 3 лет, где ребенок ходит во второй класс (seconde), первый (première) и выпускной (terminale).

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