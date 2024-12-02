'Как 200 лет назад': Спиваковский объяснил, почему запрет гаджетов и ИИ тормозит развитие образования

Образовательный эксперт и президент международной образовательной корпорации "Гранд" Владимир Спиваковский считает, что система образования во многих государствах мира "замерла на перекрестке". Это может быть связано с тем, что образование не включилось в информационную эпоху и даже пропустило эпоху индустриализации.

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На своей странице в Facebook он объяснил, что в школах не поддерживают учеников в их стремлении обрабатывать и фильтровать информацию и учиться в новых информационных условиях. Вместо этого запрещают гаджеты, социальные сети и элементы ИИ.

Эксперт отметил, что у каждой отрасли была своя эволюция: в медицине раньше были знахари, которые лечили все, а теперь каждый врач имеет свою специализацию и отличное оснащение. Артист на сцене раньше пел даже без микрофона, а теперь это огромный шоу-бизнес, где на одного артиста работают еще 50 человек.

"И так везде. Только образование в этом смысле топчется на месте. И в нем все, как 200 лет назад: мел, тряпка, доска, парты, параграфы, домашка, скука, раздражительность и какая-то беспросветность. Система образования во всем мире так и не включилась в эпоху индустриализации, пропустила ее, и потому сильно отстала. А теперь нас догнала уже новая эпоха – информационная. Но образование во всем мире и здесь устроило забастовку, как средневековые луддиты, громившие станки и конвейеры", – написал Спиваковский.

Впрочем, считает эксперт, периоду застоя наступает конец.

"Уже растет новая матрица образования, и она всех нас приятно удивит и порадует", – уверен он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Спиваковский нарушил в сети дискуссию о состоянии образования в Украине. Он отметил, что родители требуют "хороших" учителей, а их в стране из-за войны и низких зарплат становится меньше.

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