'Где взять столько учителей?' Спиваковский указал на противоречие в школьном образовании Украины: возникла дискуссия

Образовательный эксперт и президент международной образовательной корпорации "Гранд" Владимир Спиваковский нарушил в сети дискуссию о состоянии образования в Украине. Он отметил, что родители школьников требуют "хороших" учителей, а их в стране из-за войны и низких зарплат становится все меньше.

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В то же время в Facebook эксперт отметил, что система образования осталась последней не индустриальной отраслью, которая использует малопроизводительный ручной труд. Он предположил, что, возможно, из-за этого возникают слабые успехи в образовании.

При этом "хороших учителей" нужно все больше, а их в школах становится наоборот меньше.

"Надежды на то, что из педагогических вузов в будущем их будет выпускаться больше – наивны. Заменять же учителей на компьютеры и работы робко, да и не знают – как. Это ведь совсем другие учебные технологии. Более того, родители требуют, чтобы с их детьми занимались и возились именно "хорошие" учителя. А где их взять столько?" – написал Спиваковский.

По его словам, ждать бума учительской профессии не стоит. Напротив, тенденция к тому, что учителя покидают школу.

В то же время, как отмечает эксперт, такие отрасли как медицина, культура, спорт, промышленность, транспорт и сельское хозяйство уже давно перешли на индустриальные рельсы, и показывают отличные результаты, темпы роста и уровень качества.

"Таким образом, получается, что хороших (!) учителей нужно все больше, а их все меньше. Работают они, действительно, много и тяжело, в не очень благоприятных условиях. А на выходе – их продукция ("знающие и умелые ученики") не всегда высокого качества. В чем учителя, собственно, не очень и виноваты. Они свою работу выполняют отлично", – говорится в сообщении.

В комментариях отмечают, что проблемы в образовании исчезнут, когда зарплаты учителей существенно увеличат, а также когда к образованию будут привлекать родителей, бизнес и волонтеров. Некоторые говорят, что Украине следует определить, какое государство следует продолжать строить: аграрное, модерно-индустриальное, поинформационное и т.д.

Также украинцы считают, что следует убрать монополию государства на образование и "отпустить его свободное плавание".

Увеличить зарплату учителям до самого высокого уровня в государстве, и тогда в школах не будет никаких проблем.

Надо больше вовлекать в образование родителей, бизнес, сообщества, волонтерские проекты. Для этого нужно убрать монополию государства на образование и его чисто академическую направленность, 50% времени подарить практической деятельности. Убрать 70% тем неактуальных и скучных. Дать свободу самим детям. Дети учат детей идеально. Есть методики и практические успехи.

В первую очередь, нужно определиться с приоритетами развития украинского общества. Какое государство мы хотим построить: аграрно-индустриальное, индустриальное, постиндустриальное или в дальнейшем переходное от чего-то. Все НИК в первую очередь делали мощные вложения в будущее, то есть образование. Почти четверть века украинцы строили неизвестно что.

Западные университеты с этого года уже привлекли ИИ профессоров. А по ситуации в образовании здесь очень просто, особенно в нашей стране образование это "ботаны" и лохи. Дети "людей" учатся за границей, а крепостным образование не нужно, поэтому безвозмездное среднее образование должно быть бесправным и без денег, ну выполнять свою функцию на выборах. Чем меньше денег на образование, тем больше денег прокурорам, судьям и чиновникам.

Хорошие современные курсы, школы имеют АИ помощника, который дает ответ лучше большей части учителей (которые просто физически не могут знать все) и ни один ученик, и его родители тоже, не будет иметь ощущение, что обязан доплачивать, дарить презенты, если у ученика есть дополнительные вопросы, соответственно отпадает и потребность ходить на дополнительные занятия, и тратиться на репетиторов, и снижается риск коррупции и неправомерной выгоды.

Если задуматься, то образование, пожалуй, единственная отрасль, полностью монополизированная государством. Здесь и корень. Отпустите ее в свободное плавание и вы удивитесь появившемуся разнообразию школ через 10 лет. Аналогично с вузами.

Ранее в интервью OBOZ.UA Владимир Спиваковский рассказывал о переутомлении детей в Украине, учителях-"знахарях" и суперсиле ИИ.

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