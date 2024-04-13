''9 – 4 = 5. Зачем усложнять?'' Невинная шутка учительницы математики неожиданно разозлила украинцев. Видео

Украинская учительница математики Наталья Трепак выложила в сеть видео, где показала, как можно решить пример 9 – 4 = 5. Педагог, ради шутки, в решении использовала формулу разности квадратов, корней из чисел, логарифмы, умножения двучленов и свойства суммы двух логарифмов.

Видео с решением педагог выложила в Instagram. Пользователи соцсети не на шутку разозлились, ведь не поняли, для чего так усложнять простой пример.

"А что не понятно, что будет 5, без бреда?".

"Знаете, это как перейти дорогу, но для этого мы построим аэроплан".

"Это юмор такой? Смешно".

"Смотрел. Записался к психиатру. Спасибо".

"Это видео наглядный пример как усложнить себе жизнь".

"Легкий способ? Да им можно русскую пытать в подвалах. И это будет жестче, чем паяльная лампа, или разогрет советский утюг".

Видео дня

"А просто написать, что будет 5? Любит ли кто-то усложнять жизнь, и не только себе".

"Да легче просто от 9 вычесть 4".

"Это капец. Люди, я одна такая, кто дожил до пенсии и мне этот дурдом в жизни никак не пригодился?".

Однако нашлись и те, кто оценил шутку учительницы и отметил, что никак иначе не приступают к решению примеров. Кроме того, украинцы даже обратили внимание на то, что педагог использовала не все формулы.

"Почему так легко, может, нужно было использовать интегралы, матрицы и мат. анализ?".

"Боже! Наконец-то за мои 55 лет мне понадобился логарифм! Я думала, что и до самой старости это будет какая-то незнакомая нужная вещь".

"Ну да, я всегда так считаю, а что можно как-то иначе сосчитать?".

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