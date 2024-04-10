Смешались зубы, пальцы и дети. Задание по математике для 4 класса озадачило украинцев

Задания по математике для 4 класса по учебнику по образовательной технологии "Росток" авторства Тамары Пушкаревой озадачило украинцев. Школьникам предлагается найти сколько в классе учится мальчиков и девочек.

Согласно условию, в классе всего 13 детей. Далее в задаче объясняют, что у мальчиков столько же зубов, сколько у девочек пальцев на руках и ногах. А в скобках детям дают подсказку, согласно которой предполагается, что у школьников по 32 зуба, как у взрослых. Задания опубликовали на Facebook-странице Бизнес Украина.

Не все украинцы смогли понять условие такой задачи и зачем его так усложнять детям 4 класса.

"Я так понимаю считать яблоки и груши уже не актуально".

"Это очень пригодится в жизни".

"Каким-то гением надо быть, чтобы придумывать такие задачи".

"Пальцем в небо решение этой задачи".

"Таким задачам и их авторам не место в школьном курсе".

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Однако нашлись среди взрослых и те, кто дал ответ и объяснил, как нужно решать задачи.

"Так все просто, но немного не для 4-го класса. Ответ – 8 девочек, и 5 мальчиков".

"5 мальчиков и 8 девочек. Задача на изучение круглых чисел. То есть чисел, которые заканчиваются нулем. У 5 ребят – 160 зубов. 160:20=8".

"Нормальная задача. Решается методом подбора. Когда-то тоже такие задачи были в 4 классе (не для всех, конечно, но лучшие ученики это могли решить").

"Нормальная задача. Логическое мышление. Что сложного? Найти наименьшее общее кратное чисел 32 и 20. Затем разделить на эти числа. Все. Дети методом подбора найдут".

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