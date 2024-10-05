9 из 10 детей в мире мало двигаются и проводят много времени в гаджетах: неожиданные результаты исследования

Новое исследование показало, что только 14% детей в возрасте от трех до четырех лет достаточно занимаются физической активностью, спят и мало времени "залипают" в гаджетах. Ученые отметили, что такие результаты вызывают обеспокоенность.

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Результаты исследования, проведенного командой ученых из Университета Вуллонгонга (UOW) и Университета Стирлинга опубликовали в журнале JAMA Pediatrics. В нем взяли участие более 7 тысяч детей от 3 до 4 лет в 33 странах мира.

При этом данные показали неравенство в активности детей в разных странах – в государствах странах с низким и ниже среднего уровнем дохода немного больше детей (16,6%) соответствующих рекомендациям ВОЗ, чем в странах с высоким уровнем дохода (14,4%).

В регионе Африки был отмечен самый высокий процент детей, соответствующих рекомендациям – 23,9%, а в Америке самый низкий – всего 7,7%.

Согласно рекомендациям ВОЗ дети в возрасте 3-4 лет должны заниматься физической активностью не менее 180 минут в сутки, из которых 60 – от средней до высокой интенсивности; проводить перед экраном смартфона или телевизора менее часа и иметь 10-13 часов сна.

"Мы знаем, что раннее детство, до пяти лет, является критическим периодом для формирования привычек на всю жизнь. Однако большинство детей не получают достаточной физической активности и проводят слишком много времени перед экранами. Это действительно проливает свет на большую проблему общественного здравоохранения, которая может повлиять на здоровье и благополучие каждого человека в будущем, если мы не предпримем шаги для решения этой проблемы", – сказал один из авторов исследования доктор Кар Хау (Джон) Чонг, научный сотрудник Школы здравоохранения и общества в UOW.

Как писал OBOZ.UA, в США уже 14 штатов приняли закон об ограничении смартфонов в школах.

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