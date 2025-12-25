9-летний мальчик пришел на школьный вертеп в костюме... Элвиса Пресли и неожиданно стал звездой вечера. Фото

Девятилетний Оскар Уилкинс из Великобритании пришел на школьный вертеп в костюме Элвиса Пресли. Мальчик сказал родителям, что получил роль Элвиса, однако забыл уточнить, что это эльф. 12 детей были одеты как эльфы, кроме Оскара.

Родители поняли ошибку только тогда, когда их сын вышел на сцену. Вместо того, чтобы расстроиться школьник с радостью принял свою роль и воспринял произошедшую ситуацию с юмором. Зрители не смогли не влюбиться в абсурдность случившегося. Об этом информирует издание SWNS.

"В его письме было написано о блестящем костюме Элвиса. Там не было написано об Элвисе-эльфе, поэтому мы все просто подумали, что это Элвис Пресли. В прошлом году он был инопланетянином, поэтому это не всегда было связано с Рождеством, поэтому мы на самом деле не сомневались в этом. Мы спросили его, уверен ли он, что имел в виду Элвиса, и он ответил утвердительно, надев блестящий костюм. Он ничего не упомянул об эльфе", – рассказали родители.

Единственное чем был недоволен парень, это то, что костюм был недостаточно блестящим. Накануне, школьники приходили на генеральную репетицию в костюмах, однако родителям не сказали о том, что Оскар был одет не так. Мальчик играл обычного эльфа, хотя и имел другой костюм, поэтому это выглядело немного забавно.

"Это было очень смешно, и мы все сейчас много над этим смеемся. В тот момент, когда он впервые вышел на сцену, было немного унизительно. За считанные секунды мы поняли, что произошло. Вы никогда не хотите, чтобы ваш ребенок чувствовал себя неудобно, но Оскар полностью это принял, и это помогло нам всем увидеть в этом забавную сторону. У него до сих пор есть этот костюм, и теперь познакомился с музыкой Элвиса. Он и так любит старую музыку, поэтому мы можем представить, что он станет его фанатом", – поделилась сестра Оскара.

