9 привычек, которые помогут детям научиться читать
Привычка читать нужна всем детям и она очень важна для их развития. Родителям стоит прививать своим детям любовь к книге с раннего возраста. В первую очередь нужно самим быть примером – если вы не будете читать хотя бы 20 минут в день, но будете требовать этого у детей, скорее всего эти попытки не будут успешными.
Кроме того, стоит делать для детей распорядок дня и покупать те книги, которым им нравятся. Издание Times of India дало родителям несколько советов, как привить детям любовь к чтению.
Хвалите и поощряйте
Родителям стоит хвалить ребенка во время чтения словами или небольшими наградами. Признание успехов повышает его уверенность в себе и мотивирует продолжать читать и развивать любовь к книгам.
Предлагайте разнообразие
Предоставляйте разнообразные материалы для чтения: иллюстрированные книги, графические романы или журналы. Благодаря разнообразию интересов во всем, чем дети в настоящее время увлекаются, можно поддерживать их интерес к чтению.
Внедряйте технологии
Предлагайте электронные книги, аудиокниги или образовательные приложения как веселый и увлекательный способ улучшить опыт чтения. Так можно использовать увлечение технологиями, чтобы способствовать развитию навыков чтения.
Читайте вместе
Сделайте чтение совместным занятием, читая своему ребенку. Поощряйте чтение вместе с ребенком, создавая веселый интерактивный опыт, который укрепляет его навыки грамотности.
Посещайте библиотеки и книжные магазины
Регулярно водите ребенка в библиотеки или книжные магазины, чтобы он изучал разнообразные книги. Это развивает любопытство и интерес к чтению и открывает новые возможности для открытия замечательных историй.
Выбирайте книги, соответствующие возрасту
Выбирайте книги, которые соответствуют уровню чтения и интересам вашего ребенка, поддерживая его интерес и мотивацию, одновременно развивая его навыки и удовольствие от чтения.
Сделайте книги доступными
Храните книги в легкодоступных местах дома, поощряя ребенка изучать чтение самостоятельно и делая чтение увлекательным и доступным занятием.
Будьте примером
Формируйте собственные привычки чтения, регулярно читая книги, газеты или журналы. Ваш ребенок вдохновится подражать вашему поведению и разовьет такую же любовь к чтению.
Установите режим чтения
Установите ежедневное время для чтения, например, перед сном или после школы, чтобы сделать чтение регулярным, приятным занятием, которого ребенок с нетерпением будет ждать каждый день.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее директор издательства "Ранок" Виктор Круглов поделился "идеальной формулой", как поощрять детей к чтению. Он дал родителям десять советов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!