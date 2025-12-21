9 продуктов, которые заряжают детей энергией и помогают сосредоточиться на учебе

Питание – очень важный элемент для роста и наполнения детей энергией и силами. Поэтому в их рационе должны быть те продукты, которые положительно влияют на развитие и формируют пищевые привычки.

Видео дня

Сайт The Time of India предлагает список продуктов, которые могут мгновенно преодолеть усталость у детей и помочь им сосредоточиться на учебе. Среди них: миндаль, яйца, шпинат, молоко и другие.

Миндаль

Эти орехи богаты витамином Е, полезными жирами и магнием, которые поддерживают функцию мозга и память. Если ребенок каждое утро будет есть миндаль, это поможет улучшить когнитивные способности и улучшит стабильный уровень энергии в течение дня.

Яйца

Яйца – это источник белка и необходимых витаминов, способствующих развитию мозга и концентрации. Они дают ребенку ощущение сытости и лишают вялости. Отличным вариантом завтраком будет как омлет, так и просто сваренные яйца или яичница.

Овсянка

Она богата клетчаткой, а это помогает улучшить пищеварение и поддержать стабильный уровень энергии. Также завтрак из этой крупы богат витаминами группы В и железа, которые улучшают функции мозга и помогают ребенку оставаться активным в течение дня.

Арахис

Арахис богат полезными жирами, белком и витамином В3. Его можно употреблять, как в виде орехов, так и как бутерброд – арахисовая паста с цельнозерновым хлебом.

Шпинат

Этот листовой овощ богат железом и фолатом (витамин В9), которые необходимы для насыщения мозга кислородом. Шпинат помогает предотвратить усталость и добавляет энергии.

Молоко

Молочные продукты являются источником кальция, витамина D и белка, способствующих развитию мозга и выработке энергии. Стакан молока утром или в течение дня помогает улучшить память, концентрацию и общее состояние здоровья.

Топленое масло

Этот вид продукта богат полезными жирами, которые положительно влияют на память и функционирование мозга. Небольшое количество топленого масла, добавленное к основному блюду, обеспечивает организм жирными кислотами, которые помогают ребенку оставаться активным, не вызывая вялости и усталости.

Бананы

Этот фрукт дарит ребенку мгновенный заряд энергии. Бананы богаты калием и натуральными сахарами. Их можно добавить к завтраку или использовать как перекус, что поможет поддержать выносливость и умственную активность во время учебы.

Грецкие орехи

Еще один вид орехов, которые стоит включить в рацион ребенка. Они богаты омега-3, которые улучшают память и концентрацию. Их можно есть просто так, или добавлять в каши или молочные коктейли или десерты.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какие белковые завтраки приготовить детям, чтобы было вкусно и полезно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!