Не только яичница: какие белковые завтраки приготовить детям, чтобы было вкусно и полезно

Многие люди считают яйца основой питательного завтрака. Но что делать, если ребенок их не любит или не может есть? Это вовсе не означает, что придется жертвовать пользой или вкусом утреннего блюда. Полноценный завтрак можно составить и без яиц – нужно лишь грамотно совместить белки, сложные углеводы и полезные жиры.

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О том, как собрать полноценный завтрак для ребенка, рассказала нутрициолог Екатерина Белостоцкая (katerina bilostotska) на своей странице в Instagram.

Белок – для энергии и мышечного развития.

Сложные углеводы – приступать к работе голодным не приходится.

Полезные жиры – помогают усвоению нутриентов и добавляют сытости.

Заменив яйца, важно сохранить эти компоненты. В таком случае даже без традиционной яичницы завтрак будет полноценным.

Надежные источники белка

творог

греческий или натуральный йогурт

хумус

запеченное мясо или рыба (удобно подготовить заранее и добавить к тарелке с овощами)

семена (чиа, лен, конопля)

Источники правильных углеводов

цельнозерновые каши (например, овсянка)

цельнозерновой хлеб или лаваш

запеченный картофель или батат – вкусно и питательно.

кукурузные хлопья без сахара

Полезные жир

ореховая паста

авокадо

семена + льняное или оливковое масло

немного сливочного масла

Четыре примера сбалансированных завтраков

1. Овсяная каша с молоком, бананом и ложкой ореховой пасты. Готовить просто – утром надо только смешать ингредиенты.

2. Запеченный картофель с хумусом и овощной нарезкой. Готовый картофель можно оставить с вечера или использовать остаток.

3. Авокадо-тост + кусочек запеченного мяса. Быстрый сбалансированный перекус.

4. Йогурт с семечками и ягодами. Хороший вариант для детей, когда нужно легкое, но питательное блюдо.

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