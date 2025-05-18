9 слов в украинском языке, которые никогда не бывают вставными: их не надо отделять запятыми

Из школьной программы большинство хорошо помнит, что в украинском языке есть слова, которые обязательно выделяются запятыми с обеих сторон. Однако еще существуют и такие, которые хочется выделить интуитивно.

Видео дня

Учительница украинского языка из Харькова в видео на своей странице в Instagram назвала 9 слов, которые не бывают вставными. Их никогда не надо отделять запятыми.

Слова, которые никогда не бывают вставными:

Навіть

Майже

Отож

Приблизно

Принаймні

Усе-таки

Мовби

Неначе

Нібито

Например: "Ти навіть не відповів мені" или "Отож ми вирішили, що сьогоднішній день – важливий".

Также в своем видео учительница напоминает и перечень слов, которые всегда являются вставными и выделяются запятыми на письме:

Отже

По-перше

По-друге

Мабуть

Щоправда

А втім

Крім того

Ранее OBOZ.UA писал о том, что такое слова-хамелеоны – могут иметь совершенно разные значения. Кроме того, они меняют и свое правописание в зависимости от контекста.

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