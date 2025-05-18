9 слов в украинском языке, которые никогда не бывают вставными: их не надо отделять запятыми

Анна Боклажук
Моя Школа
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9 слов в украинском языке, которые никогда не бывают вставными: их не надо отделять запятыми

Из школьной программы большинство хорошо помнит, что в украинском языке есть слова, которые обязательно выделяются запятыми с обеих сторон. Однако еще существуют и такие, которые хочется выделить интуитивно.

Видео дня

Учительница украинского языка из Харькова в видео на своей странице в Instagram назвала 9 слов, которые не бывают вставными. Их никогда не надо отделять запятыми.

9 слов в украинском языке, которые никогда не бывают вставными: их не надо отделять запятыми

Слова, которые никогда не бывают вставными:

  • Навіть
  • Майже
  • Отож
  • Приблизно
  • Принаймні
  • Усе-таки
  • Мовби
  • Неначе
  • Нібито

Например: "Ти навіть не відповів мені" или "Отож ми вирішили, що сьогоднішній день – важливий".

Также в своем видео учительница напоминает и перечень слов, которые всегда являются вставными и выделяются запятыми на письме:

  • Отже
  • По-перше
  • По-друге
  • Мабуть
  • Щоправда
  • А втім
  • Крім того

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