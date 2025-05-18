9 слов в украинском языке, которые никогда не бывают вставными: их не надо отделять запятыми
Из школьной программы большинство хорошо помнит, что в украинском языке есть слова, которые обязательно выделяются запятыми с обеих сторон. Однако еще существуют и такие, которые хочется выделить интуитивно.
Учительница украинского языка из Харькова в видео на своей странице в Instagram назвала 9 слов, которые не бывают вставными. Их никогда не надо отделять запятыми.
Слова, которые никогда не бывают вставными:
- Навіть
- Майже
- Отож
- Приблизно
- Принаймні
- Усе-таки
- Мовби
- Неначе
- Нібито
Например: "Ти навіть не відповів мені" или "Отож ми вирішили, що сьогоднішній день – важливий".
Также в своем видео учительница напоминает и перечень слов, которые всегда являются вставными и выделяются запятыми на письме:
- Отже
- По-перше
- По-друге
- Мабуть
- Щоправда
- А втім
- Крім того
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