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Что такое слова-хамелеоны: готовимся к НМТ по украинскому языку
В украинском языке существуют слова-хамелеоны, которые могут иметь совершенно разные значения. Кроме того, у них меняется и правописание в зависимости от контекста.
Учительница украинского языка из Харькова Наталья Сорокина в рамках подготовки к национальному мультипредметному тесту (НМТ) рассказала о четырех таких словах. В видео на своей странице в Instagram она также объяснила разницу в правописании.
Слова-хамелеоны – это слова, которые звучат одинаково, но их значение разное.
- "Не здужати" и "нездужати" – отдельно пишется тогда, когда речь идет о невозможности что-то сделать, преодолеть – "не суметь", "не смогу". Итого пишем тогда, когда говорим о болезни - "Я недомогаю" = "Я болею".
- "Не доїдати" и "недоїдати" – в первом случае речь идет о том, чтобы оставить еду, во втором – о голодании.
- "Не покоїтися" и "непокоїтися" – отдельно пишем тогда, когда говорим о не захоронении умершего человека, а вместе – когда речь идет о волнении.
- "Не має" и "немає" – раздельно пишется тогда, когда нельзя заменить на "нема". Когда такая возможность есть – пишем раздельно.
Ранее OBOZ.UA писал о советах поступающим от учительницы, составлявшей НМТ-2024.
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