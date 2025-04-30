Что такое слова-хамелеоны: готовимся к НМТ по украинскому языку

В украинском языке существуют слова-хамелеоны, которые могут иметь совершенно разные значения. Кроме того, у них меняется и правописание в зависимости от контекста.

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Учительница украинского языка из Харькова Наталья Сорокина в рамках подготовки к национальному мультипредметному тесту (НМТ) рассказала о четырех таких словах. В видео на своей странице в Instagram она также объяснила разницу в правописании.

Слова-хамелеоны – это слова, которые звучат одинаково, но их значение разное.

" Не здужати " и " нездужати " – отдельно пишется тогда, когда речь идет о невозможности что-то сделать, преодолеть – "не суметь", "не смогу". Итого пишем тогда, когда говорим о болезни - "Я недомогаю" = "Я болею".

" и " " – отдельно пишется тогда, когда речь идет о невозможности что-то сделать, преодолеть – "не суметь", "не смогу". Итого пишем тогда, когда говорим о болезни - "Я недомогаю" = "Я болею". " Не доїдати " и " недоїдати " – в первом случае речь идет о том, чтобы оставить еду, во втором – о голодании.

" Не покоїтися " и " непокоїтися " – отдельно пишем тогда, когда говорим о не захоронении умершего человека, а вместе – когда речь идет о волнении.

" и " " – отдельно пишем тогда, когда говорим о не захоронении умершего человека, а вместе – когда речь идет о волнении. " Не має " и " немає " – раздельно пишется тогда, когда нельзя заменить на "нема". Когда такая возможность есть – пишем раздельно.

Ранее OBOZ.UA писал о советах поступающим от учительницы, составлявшей НМТ-2024.

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