9 устаревших методов воспитания, которые родители должны прекратить навязывать своим детям

Все родители хотят, чтобы их дети выросли счастливыми и успешными, поэтому используют методы воспитания, которые по их мнению помогут достичь этой цели. В частности, они учат слушать взрослых, сосредотачиваться на обучении и получать хорошие оценки. Однако не все уроки могут приносить ожидаемую пользу школьникам, а вместо этого негативно повлияют на будущее развитие.

Вrightside собрал 9 методов воспитания, которые используют родители и которые, по мнению экспертов, следует прекратить навязывать детям. О том, чего не стоит делать взрослым, чтобы их сын или дочь стали в будущем зрелыми личностями – дальше в материале.

Мой ребенок получит только самое лучшее

По мнению доктора медицинских наук Фредрика Ноймана, определяющей характеристикой избалованного ребенка является нежелание признавать потребности других людей – он хочет то, что он хочет и когда хочет. По его словам, когда родители слишком балуют малыша, они фактически делают ему медвежью услугу. Во взрослом возрасте это может привести к зависимости, отсутствию ответственности, плохим социальным навыкам, эгоизму и использованию людей для собственной выгоды. Все это в комплексе приводит к росту несчастливого человека.

Видео дня

Для того чтобы избежать этого, специалисты советуют устанавливать границы, определять обязанности ребенка, обращать внимание на его манеры и поведение, не позволять проявлять неуважение к родителям и другим людям. Также будет полезно научить школьника ценить труд и показать цену деньгам. Например, взрослые могут помочь найти первую подработку.

Надо всегда слушать старших

Родители часто мечтают, чтобы дети всегда их слушали. Но они не полагают, что привычка постоянно подчиняться и играть по правилам может в будущем повредить малышам. Психолог и автор книги о родительстве Лора Маркхэм уверена, что послушные ребята превращаются в послушных взрослых.

По ее словам, у таких людей меньше шансов постоять за себя, и они чаще становятся жертвами манипуляторов и обманщиков. Кроме того, это приводит к автоматическому, безответственному исполнению всех приказов. Именно поэтому специалист советует научить ребенка говорить "нет" и высказывать свое мнение.

Получить пятерку в школе – хорошо, а тройку – плохо

Надежный способ заставить ребенка страдать от тревоги всю жизнь – это навязать ему "синдром отличника". Лучшее, что могут сделать родители, это объяснить, что неудачи никак не влияют на их отношения, и школьника в любом случае услышат и любят.

Клинический психолог и доктор Стефани О'Лири считает, что поражения могут быть полезны для детей по нескольким причинам. Они учат подростков справляться с негативной ситуацией, дают ценный жизненный опыт и помогают найти выход из сложных обстоятельств в будущем, не опасаясь провала.

В частности, она приводит в пример истории об учениках с низкой успеваемостью, которые готовы к преодолению каких-либо трудностей. И опыт школьников-отличников, которые не готовы к реальной жизни и будут бояться получить неудачи.

Не бейся и не бей в ответ

Ребёнок должен знать, что он имеет право на защиту, уверяют психологи. Они рассказали, что в случае, если говорить малышу, что нельзя ни в коем случае оскорблять другого, он будет постоянно молчать и терпеть от хулиганов. Так что эксперты советуют научить мальчиков и девочек, как постоять за себя.

Ты должен сосредоточиться на учебе, а я сделаю все остальное за тебя

По мнению специалистов, если взрослые пытаются решить все проблемы за ребенка, чтобы он сосредоточился на обучении, то им не хватит навыков многозадачности и умения отвечать за все сферы своей жизни. Поэтому прежде чем слишком беспокоиться о малыше, стоит подумать, какой опыт он из этого получит в будущем. Чаще всего от таких способов воспитания вырастают инфантильные и безответственные взрослые.

Ты должен пойти в колледж сразу после окончания школы

Во многих странах эксперты советуют делать короткий перерыв перед учебой в колледже. За это время подростки смогут поработать, найти стажировку или пройти какие-нибудь курсы. По мнению экспертов, это даст больше возможностей поступающим разобраться со своими планами на жизнь и выбрать лучший вариант своего будущего.

Только университетские дипломы имеют значение

Высшее образование безусловно важно, когда речь идет о таких профессиях, как авиаконструктор или инженер-строитель. Однако многое зависит от страны, ценностей конкретной специальности на рынке труда, рейтинга университета и способностей самого студента, считают эксперты. Поэтому они советуют, прежде чем выбрать учебное заведение, убедиться, насколько диплом важнее навыков, которые можно получить, пройдя курсы.

Подработка будет отвлекать ребенка от школы. Лучше сосредоточиться на обучении

Работа, которую могут получить подростки во время учебы на неполный день, помогает развивать множество навыков. В частности, они получат ценный опыт, социальные связи и смогут определить свое будущее. Кроме того, когда молодые люди начинают рано работать, то учатся придерживаться дедлайнов, составлять списки дел и получать отзывы от руководителей. Специалисты уверяют, что в современном мире важны не только знания, но и критическое мышление, самодостаточность и коммуникация.

Это меня не касается

Некоторые люди любят ждать, пока кто другой примет решение за них и учат детей не выделяться, не говорить лишнего, не выполнять чужую работу. Это приведет к тому, что школьники, скорее всего, вырастут безразличными и не смогут выразить или отстоять свои интересы.

Эксперты советуют учить ребят нюансам мира, политическим и социальным системам, окружающей среде и красоте природы. Все эти знания будут помогать в воспитании вдохновенной и сознательной молодежи, которая будет совершать научные прорывы, социальные проекты и экологические инициативы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, о 5 признаках "очень избалованного ребенка" и как исправить эту проблему.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!