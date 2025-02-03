9 вещей, которые делают родители очень успешных детей на раннем этапе: это подтвердило исследование

Тренер по воспитанию детей Рим Рауда много лет изучала отношения родителей и детей и выяснила, что для воспитания успешных детей эти взрослые делали некоторые вещи не так, как остальные. В ее исследовании приняло участие более 200 семей.

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Своими результатами эксперт поделилась с CNBC. Рауда говорит, что когда мы думаем об успешных детях, многие представляют себе отличников, спортивные трофеи и письма о зачислении в колледж.

Однако настоящий успех больше связан с воспитанием уверенных в себе детей, которые эмоционально защищены и глубоко связаны с собой и окружающим миром.

Родители, которые действительно это понимали, иногда принимали нетрадиционные стратегии, которые ставили любопытство, любовь к учебе и эмоциональный интеллект выше общественных ожиданий.

Девять вещей, которые они делали по-другому в раннем возрасте:

1. Они работали над собой

Вместо того, чтобы слишком беспокоиться о том, как их дети реагируют на сложные ситуации, эти родители понимали, что их поведение повлияет на уровень устойчивости их ребенка. Они демонстрировали умственную и эмоциональную силу, осознавая, как они справляются со стрессом перед своими детьми.

2. Они воздерживались от того, чтобы всегда говорить "хорошая работа!"

Вместо этого они поощряли размышления, говоря "ты должен гордиться собой" или "ты очень много работал над этим – каково это?"

Высказывания по типу "хорошая работа" может создать зависимость от внешнего одобрения. Лучше сосредоточится на развитии внутренней мотивации, помогая своему ребенку гордиться собственными достижениями.

3. Они сосредоточились на своих отношениях с ребенком

Благодаря качественному времени, активному слушанию и обмену опытом они заставили своих детей почувствовать себя ценными, в безопасности и понятыми. Это также способствовало уверенности ребенка в том, что он готов рисковать и преуспевать.

4. Они не наказывали своих детей

Они избегали наказания, зная, что оно создает обиду и не развивает никакие навыки. Вместо этого они позволяли естественным последствиям преподавать уроки.

Например, если ребенок забывал сделать домашнее задание, он сталкивался с необходимостью объяснить это своему учителю – способ научиться ответственности и решению проблем. Такой подход развивал ответственность и устойчивость.

5. Они не поощряли академические достижения

Вместо того, чтобы поощрять за хорошие оценки, они сосредоточились на развитии любви к учебе. Независимо от того, преуспел их ребенок или нет, они сохраняли фокус на росте и ясно давали понять, что оценки не определяют его ценность.

6. Они ценили вопросы, а не ответы

Они поощряли своих детей спрашивать "почему" и "как", а не просто принимать "правильный" ответ. Это стимулировало любопытство и давало их детям уверенность.

7. Они позволяли своим детям учить их чему-то

Будь то решение математической задачи или объяснение любимой игры, эти моменты давали детям чувство значимости. Отступая и позволяя своему ребенку взять на себя инициативу, эти родители проявляли уважение к способностям своего ребенка и воспитывали его самооценку.

8. Они сделали чтение ежедневной привычкой

Чтение не было обязанностью – оно было вплетено в повседневную жизнь. Будь то иллюстрированные книги перед сном или романы в ленивые дни, чтение стало естественной и приятной частью их мира, способствуя развитию креативности и любви к обучению на протяжении всей жизни.

9. Они научили своих детей принимать свои эмоции

Они относились к эмоциям как к ценности, а не как к чему-то, что нужно исправить или избегать. Например, когда их ребенок был расстроен после проигрыша в игре, они могли сказать: "Я понимаю, как много это для тебя значит. Трудно терять то, что тебе дорого". Эта простая проверка помогла их ребенку справиться с эмоциями и развить устойчивость.

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