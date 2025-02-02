Почему некоторые дети такие послушные: 6 секретов, которые родители не рассказывают

Воспитание послушного ребенка требует от родителей последовательности, терпения и личного примера. Взрослым стоит установить четкие границы, объяснять правила с помощью аргументов, а только авторитета, поощрять взаимное уважение, а также прислушиваться к их чувствам и беспокойствам.

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Как пишет Times of India, любящая, поддерживающая атмосфера дома помогает воспитывать как послушную, так и всесторонне развитую, уверенную в себе личность. Эксперты назвали 6 правил родителей, которые воспитали послушных детей.

К каждому ребенку нужно относиться по-разному

Темперамент ребенка играет важную роль в том, как он реагирует на авторитет и правила. Одних детей можно описать как энергичных и независимых, а у других может быть более покладистый и спокойный нрав.

Послушные дети обычно преуспевают под руководством, потому что чувствуют себя в большей безопасности с границами и рутиной. Дети с более сильной волей или более вспыльчивым темпераментом могут быть не такими послушными, потому что слишком сосредоточены на независимости.

Родителям нужно четко понимать свои ожидания

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на поведение ребенка, является последовательность родительских ожиданий. Дети преуспевают, когда знают, чего от них ждут, и когда есть последовательность в том, как эти ожидания обеспечиваются.

Неопределенность и непоследовательность правил или произвольное применение правил заставляют детей испытывать свои пределы и восставать против них.

Родители послушных детей редко их наказывают

У детей, которые больше слушаются, как правило, родители больше полагаются на положительное подкрепление, чем на наказание. Положительное подкрепление поощряет хорошее поведение, а не плохое. Когда за правильное соблюдение правил дается похвала, внимание или награды, возможно, что действие повторяется снова.

Родители знают, как регулировать эмоции своих детей

Дети, которые проявляют хорошее поведение, часто обладают сильной эмоциональной регуляцией и самоконтролем. Хотя темперамент может играть в этом определенную роль, эмоциональную регуляцию также можно научить и воспитать. Дети, которые могут управлять своими импульсами и эмоциями, с большей вероятностью будут следовать указаниям, особенно в ситуациях, требующих терпения или отсроченного вознаграждения.

Родители, которые помогают детям контролировать свои эмоции, часто создают обстановку, в которой хорошее поведение происходит очень естественно. Например, обучение детей тому, как расслабляться, если они взволнованы, делать глубокие вдохи или учиться ждать некоторое время, прежде чем действовать, дает ребенку механизмы контроля поведения.

Родители знают важность сильной эмоциональной связи

Дети, которые чувствуют себя надежно привязанными к своим воспитателям, с большей вероятностью будут доверять им. Эта связь обеспечивает основу для здорового общения, поскольку дети с большей вероятностью будут слушать и уважать авторитет родителей, с которыми они чувствуют себя близкими.

В семьях, где эмоциональные связи слабые или где дети чувствуют себя лишенными поддержки, непослушание может быть более распространенным. Дети могут действовать в попытке привлечь внимание или могут чувствовать, что их потребности не удовлетворяются другими способами.

Родители знают, как быть идеальным образцом для подражания

Дети – наблюдатели, и их поведение, скорее всего, будет копироваться у их родителей. Если родители следуют общественным правилам, ожиданиям и нормам, дети, вероятно, будут подражать им. Родители, которые проявляют самодисциплину, выполняют обещания и относятся к другим с уважением, являются самыми влиятельными примерами для своих детей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее психолог назвала6 "красных флажков" в поведении подростка, на которые родителям срочно нужно обратить внимание.

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