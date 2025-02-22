9 вещей, которые родители никогда не должны делать утром перед тем, как отправить детей в школу

Утренние сборы ребенка в школу – это не самая простая задача. Ведь важно сделать так, чтобы он успел проснуться, собраться, позавтракать и пойти на учебу в хорошем настроении.

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Самое легкое – это всегда следовать нескольким правилам, которые облегчат суетливое утро перед началом обучения. Но главное – запомните 9 вещей, которые никогда не следует делать утром с детьми. О них пишет The Time of India.

Игнорировать их чувства

Игнорирование тревожности или эмоциональности ребенка утром может повлиять на его настроение в течение всего дня. Поэтому очень важно найти лишнюю минутку, чтобы выслушать, успокоить и оказать эмоциональную поддержку, даже если вы очень торопитесь.

Кричать или спорить

Крик на ребенка создает стрессовую атмосферу. А если с этого начать утро, то весь день малыши будут расстроены и в тревожном состоянии. Так что лучший совет – больше позитива со спокойными разговорами и поощрением начать день правильно.

Откладывание их пробуждения

Иногда очень хочется дать поспать ребенку чуть подольше. Казалось бы, что поменяют 5-10 минут? Но на самом деле чем позже ребенок просыпается от запланированного времени, тем напряженнее становится утро и его сборы в школу. Поэтому важно установить время, когда ребенок должен проснуться, чтобы собраться в спокойной атмосфере. Если вы знаете, что ей нужно время на пробуждение – ставьте будильник на 10 минут раньше запланированного времени.

Забыть собрать вещи с вечера

Рюкзак должен быть собран накануне. Как и проверенные домашние задания. Потому что если это делать с утра, то следствием может быть стрессовая ситуация, когда окажется, что ребенок что-то забыл или не выполнил.

Пренебрегать должным прощанием

Выбегая за дверь без теплого прощания, дети могут почувствовать себя покинутыми. Быстрые объятия, улыбка или успокаивающие слова помогают им чувствовать любовь и быть готовы к новому дню.

Перегрузка их инструкциями

Слишком большое количество задач одновременно может создать перегрузку на ребенка и, соответственно, ощущение тревоги и стресса. Дайте четкие, простые инструкции и время на их проработку, и сделайте это так, чтобы ребенок легко успевал их выполнить в свой привычный утренний распорядок.

Отправить в школу без ободряющих слов

Отправлять детей в школу без ободряющих слов и мотивации может повлиять на их уверенность. Простое "Хорошего дня!" или "Я верю в тебя" может значительно изменить их мышление.

Критиковать

Критика или ссора утром могут испортить настроение. Лучше использовать положительные утверждения, чтобы повысить их самооценку и мотивацию к учебному дню.

Поспешный завтрак

Пропускать утренний прием пищи или позавтракать на скорую руку может привести к тому, что дети будут вялыми и растерянными. Питательная пища заряжает их энергией и концентрацией в течение дня, поэтому отдайте предпочтение сбалансированному началу дня.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об интересном эксперименте в одной из школ Великобритании, где дети перешли на 4-дневное обучение и стали более счастливыми и менее уставшими.

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