93% отличников не решили ни одного задания олимпиады по математике: возмущенная учительница из Киева обратилась в МОН. Видео

93% отличников не смогли справиться с заданиями на олимпиаде по математике, которую проводили среди учащихся восьмых классов. В то же время, только один школьник смог набрать 21 балл, который стал самым высоким результатом, решив три задачи из четырех. Еще 17 учеников набрало 14-15 баллов, решив две задачи.

Об этом рассказала учительница лицея из Киева Екатерина Халепа. По ее словам, из 1352 участников 1254 не смогли решить ни одного задания. 86% учеников набрали от нуля до двух баллов. 1% учеников решило от 2 до 3 задач, 6% от одного до двух. Она отметила, что это не оценка учеников, а организатора – Министерства образования и науки.

"58% отличников Киева, которые приехали на олимпиаду, получили ноль баллов. 35% набрали от одного до 6 баллов. Семь баллов – это за одну задачу. То есть они не смогли решить ни одной задачи. В общем у нас получается 93% учеников, отличников, восьмиклассников, которые приехали на олимпиаду, не смогли решить ни одной задачи", – сказала Халепа.

"Скажите мне, пожалуйста, уважаемые организаторы, Министерство образования, а вы знаете, что в Киеве не хватает учителей математики? Вы знаете, что учителей нагрузили по 30 часов на ставку и еще висят вакансии? Куда нам кружки еще брать?" – добавила педагог.

Она удивляется, для чего было составлять задания, которые не могут решить большинство отличников. По ее словам, дети не хотят больше участвовать в олимпиадах.

Кроме того, учительница обратила внимание, что школьники, которые принимали участие в олимпиаде за рубежом сразу перешли ко второму туру. Она возмущена таким решением, ведь дети в Украине вынуждены были спускаться в укрытие во время проведения олимпиады. Более того, для того, чтобы принять участие в олимпиаде за рубежом, нужно иметь только украинский паспорт, однако не обязательно подтверждать обучение в украинской школе. Также ученики за рубежом будут участвовать во втором этапе дистанционно.

"А у нас здесь ситуация с безопасностью позволяет, поедут и напишут так, чтобы не списывали, а потом мы выберем лучших из лучших, чтобы представляли нас на международной арене. И для чего это все? Что вы хотели? Душа болит за наших отличников. Вы думаете, что вы создаете новое олимпиадное движение? Нет. Вы просто уничтожаете существующее", – резюмировала Халепа.

