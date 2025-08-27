Украинские школьники получили 27 медалей на семи международных олимпиадах

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
153
32 украинских школьников получили награды на международных олимпиадах по различным дисциплинам. В частности, по физике, химии, биологии, математике, географии, информатике и астрономии.

Об этом сообщает медиа НУШ. Ученики вернулись домой с 27 медалями, среди которых четыре золотые, 12 серебряных и 11 бронзовых. Кроме того, украинская команда заняла место среди девяти лучших постеров на Международной географической олимпиаде.

Ученики 9–11 классов из Киева, Львова, Винницы, Одессы, Ивано-Франковска, Переяслава, Черткова, Харькова, Днепра и Тернополя показали высокий уровень знаний и подготовки, несмотря на вызовы сегодняшнего дня.

Подготовка команд проходила при поддержке Национального центра "Малая академия наук Украины".

"Малая академия наук Украины координирует участие наших школьников в международных олимпиадах, обеспечивая подготовку и поддержку команд. В сочетании с настойчивостью учеников и преданностью учителей и наставников это позволяет украинским подросткам демонстрировать высокие результаты и доказывать, что наше образование формирует таланты мирового уровня", — отметил президент МАН Станислав Довгий.

Напомним, украинские студенты будут получать стипендии за высокие образовательные достижения. В частности:

  • 25 000 грн ежемесячно – призерам, 10 000 грн – участникам Международных ученических олимпиад. Общее количество стипендий – 150.
  • 15 000 грн, 10 000 грн, 5 000 грн ежемесячно – призерам IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад – с дипломами I, II, III степеней соответственно. Общее количество стипендий – 300.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что выпускники школ, которые сдадут НМТ на 185+ баллов, получат стипендию президента.

