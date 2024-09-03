96 часов! Во Львове установили рекорд по длительности проведения урока по английскому языку

Во Львове ученики одной из гимназий установили рекорд, проведя урок английского языка продолжительностью 96 часов 41 секунду. Занятие, которое транслировалось в интернете в пяти социальных сетях, началось 28 августа и закончилось 1 сентября.

Видео дня

О рекорде рассказала руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook. За марафоном следило около 35 тысяч зрителей.

Чиновница отметила, что побить такой рекорд кому-то удастся не скоро, сообщает Укринформ.

"Мы сегодня объявили рекорд "Самый длительный онлайн-урок по английскому языку", он длился 96 часов 41 секунду. Уверена, что не скоро кому-то удастся такой рекорд побить. Но главное, что во время этого онлайн-урока давались очень качественные знания. Мы даже ночью и во время воздушных тревог следили, прервется ли этот марафон, но нет – преподаватели работали в полную отдачу", – сказала Ветрова.

Присоединиться к урокам могли все желающие всех возрастов и пройти путь от уровня A0 до C1.

Преподаватели учебного заведения, которое проводило занятие, отметили, что многие студенты и сотрудники школы находятся на фронте, поэтому одной из целей рекорда стало желание помочь Вооруженным Силам Украины и собрать 3 миллиона гривен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой предмет на НМТ-2024 установил рекорд по количеству абитуриентов с максимальным баллом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!