''99,9% студентов используют ИИ для написания эссе'': профессор в Ирландии забил тревогу

Профессор и декан бизнес-школы в ирландском колледже Лоран Мюзеллэк уверяет, что искусственный интеллект лишает учеников навыков. Он отметил, что 99,9% студентов используют чат-боты для написания своих эссе и курсовых работ. По его словам, современная технология снижает квалификацию и демотивирует соискателей образования.

Педагог опасается, что старшекурсники все чаще пользуются моделями "машинного" обучения в своих академических работах. Поэтому, по его словам, ученики становятся более небрежными в написании статей. Об этом Мюзелек рассказал в интервью The Telegraph.

"Вам буквально ничего не нужно знать, чтобы использовать эту технологию. Предварительные исследования искусственного интеллекта показывают, что если студенты используют его только для того, чтобы взять вопрос, который поставил преподаватель, ввести его в программу, а затем написать ответ. Студенты теряют мотивацию к обучение", – отмечает профессор.

Он добавляет, что использование ИИ несет огромную угрозу способности учиться и повышать квалификацию.

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В то же время, руководитель подразделения искусственного интеллекта Мэтт Кенди уверяет, что выпускники в области гуманитарных наук могут быть востребованы на рынке труда в сфере технологий. Он говорит, что ИИ высвободит больше возможностей для творческих процессов мышления. По его словам, скорость, с которой люди смогут придумывать идеи, тестировать их и создавать что-то значительно ускорится.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница английского языка назвала простой способ определить, использовали ли студенты искусственный интеллект для своих эссе.

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