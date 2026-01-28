'А что делать родителям, которые работают с восьми?' Украинка предложила начинать обучение в школе в 09:00 и нарвалась на хейт

Мама школьников из Сум Марина Васина предложила изменить время начала уроков. Она считает, что приходить в учебные заведения стоит на 9 часов утра. Ведь, по ее словам, одна из причин почему дети не любят школу – это утренние подъемы.

Такое мнение женщина высказала в заметке в Threads. Она отметила, что школьникам стоит дать поспать хотя бы в детстве, ведь во взрослой жизни их ждет работа, много обязанностей и стресс.

"Давайте создадим петицию, чтобы обучение в школе начиналось с 9-й, а не с 8-й. Одна из причин почему дети не любят школу – это утренние подъемы. Дайте детям спать хотя бы в детстве, потому что во взрослой жизни работа, свои дети, куча обязанностей, стрессы и куча других интересностей", – написала Васина.

Украинцы захейтили такую идею мамы школьников. В частности, они подчеркивали, что многим родителям нужно на работу в восемь утра, поэтому именно поэтому и сделали такой график. Кроме того, если в школе ученики учатся в несколько смен, то во второй будут поздно заканчиваться уроки. Так же и учителям придется задерживаться на работе. А некоторые из пользователей поделился, что дети ходят на занятия в подвал школы, поэтому они вставали бы и в 5 утра чтобы вернуться в наземное учебное заведение.

"Обычно рабочий график у родителей, которые ведут детей, начинается с 9 часов, а то и с 8-ми. Думаю, не просто так придумали это".

"Мой ребенок спокойно встает в садик на 7.30, и ложится в 20.30, приучайте своих ложиться раньше. Я, как учительница не хочу сидеть в школе до 17 только потому, что кто-то хочет поспать".

"А кому на работу в 08:00? Я еду на 10:00, но у нас детки уже в 08:00 стоят под дверью, потому что родителям на работу. Первый урок начинается в 08:30, а учительница обычно приходит в 08:15. Поэтому это подходит не всем, но я была бы не против".

"А в нашей школе дети ходят в две смены, то во сколько должно закончиться обучение во вторую смену, если первая придет на 9:00. В старших классах по 8 уроков (это ~до 16:00) плюс дополнительные и подготовка к НМТ, д/з".

"Мы сейчас учимся во вторую смену, несколько дней в неделю, в подвале школы. Верните мне те времена, когда можно было ходить на 8 утра в нормальную наземную школу каждый день. Будем просыпаться хоть в 5, хоть в 6".

После гневных комментариев Васина дополнила сообщение и указала, что оно несло саркастический подтекст, а не практический. Хотя она и любит поспать до обеда, однако не может себе этого позволить, ведь должна работать в течение недели и заниматься воспитанием детей.

